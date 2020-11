Cuiabá empata com o Botafogo e está nas quartas da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (3), na Arena Pantanal, o Cuiabá foi o segundo clube a confirmar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A vaga veio com os resultados combinados, empate em 0 a 0 contra o Botafogo nesta quarta e vitória sobre o time carioca por 1 a 0 na semana passada. O São Paulo já está classificado depois de eliminar o Fortaleza há 10 dias.

Mas a definição da vaga não foi tão fácil para o Cuiabá. Até a primeira parada técnica, aos 23 minutos da etapa inicial, o Botafogo tinha mais posse de bola e chegava mais perto do gol.

Aos três minutos, o lateral Victor Luis deu bom passe para Bruno Nazário. O meia chutou de fora da área e mandou a bola por cima.

Aos 15, o alvinegro chegou novamente com força. Mais uma vez o meia Bruno Nazário chutou de longe. Mas, depois do desvio, o goleiro João Carlos defendeu.

Logo depois, aos 18, outra finalização de Bruno Nazário. De novo da entrada da área e nova defesa de João Carlos.

Só que já na reta final dos primeiros quarenta e cinco minutos, veio a melhor oportunidade. Aos 40, o Dourado, em contra-ataque, o centroavante Maxwell finalizou bem e obrigou o goleiro Diego Cavalieri a fazer uma boa defesa.

Precisando vencer para seguir vivo na Copa do Brasil, o Botafogo tentou partir para cima do Cuiabá no início do segundo tempo. Logo aos 9 minutos, o japonês Honda achou muito bem o meia Nazário. Ele cruzou para Babi. Mas a zaga cuiabana atenta afastou o perigo.

Aos 23 os cariocas seguiam sufocando. Pedro Raul escorou de cabeça um belo cruzamento e obrigou o goleiro João Carlos a fazer uma grande defesa e evitar o gol. A melhor chance do Botafogo até aquele momento.

O relógio avançava na Arena Pantanal e o Glorioso seguia correndo atrás do gol que levaria aos pênaltis. A nova oportunidade veio aos 29, outra vez com Pedro Raul. Ele ganhou no alto, cabeceou e a bola saiu tirando tinta da trave do gol do Cuiabá.

O bombardeio alvinegro continuava. Um minuto depois, a bola bateu na travessão em outra finalização do atacante Pedro Raul.

Depois, mesmo sofrendo, o Dourado conseguiu administrar o resultado. E manteve o placar fechado até os 52 minutos de jogo. Com o apito final, a festa foi toda dos cuiabanos que confirmaram a presença entre os oito melhores do torneio e faturaram aproximadamente R$ 3,3 milhões de premiação. O próximo adversário vai ser definido em um novo sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.