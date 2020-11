Rogério Micale volta a comandar o Paraná e já estreia na próxima sexta

O Paraná Clube anunciou hoje (3) o acerto com o técnico Rogério Micale. Ele ocupará o cargo que está vago desde o último domingo (1º), quando Allan Aal foi demitido após sequência de maus resultados na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do técnico Rogério Micale, o auxiliar Jussan Lara também fará parte da nova comissão técnica do Tricolor da Vila Capanema. Essa será a segunda passagem de Micale, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, à frente do Paraná. Em 2018, ele comandou o time na Série A do Brasileirão> Na ocasião, a equipe foi rebaixada para a Série B, depois de 24 jogos, com 38% de aproveitamento. O treinador também trabalhou nas equipes de base do Figueirense-SC, do Atlético-MG e do Cruzeiro, além de comandar os times sub-20 e sub-23 da seleção brasileira.

O Paraná ocupa a sétima posição da Série B, com 28 pontos. O próximo jogo do Tricolor, já com Micale no comando, será contra o Confiança-SE, na próxima sexta (06), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Capanema, em Curitiba (PR).

