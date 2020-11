CSA derrota Ponte Preta e fica a três pontos do G4 da Série B

O CSA diminuiu para três pontos a diferença para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), o Azulão enfrentou a Ponte Preta no estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 1, pela 24ª rodada da competição. Com três vitórias consecutivas, o time alagoano foi a 37 pontos. A Macaca tem um ponto a menos e viu chegar ao fim a série de cinco partidas de invencibilidade.

Aos dois minutos, o volante Dawhan - que defendeu o CSA por três temporadas - fez valer a "lei do ex" e colocou a Ponte na frente, de cabeça. Na etapa final, aos 12 minutos, o volante Yago recebeu do atacante Paulo Sérgio e deixou tudo igual. O Azulão seguiu em cima e conseguiu a virada aos 40, desta vez com Paulo Sérgio finalizando.

VENCEMOS DE VIRADA!!! 🤩💙Com gols de Yago e Paulo Sérgio, Azulão venceu de virada, por 2 a 1, contra a Ponte Preta, e segue na luta no Campeonato Brasileiro ⚽️



📷 @oaugustoliveira #CSAOficial #MaiorDeAlagoas #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/j7tujmEqee — CSA (@CSAoficial) November 28, 2020

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira (1º de dezembro), pela 25ª rodada da Série B. A Macaca recebe o Sampaio Corrêa no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 21h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 19h15, o CSA disputa o clássico alagoano com o CRB no Rei Pelé.

O Alvirrubro de Maceió também foi a campo neste sábado, mas não teve a mesma sorte do rival. O CRB foi ao estádio Barradão, em Salvador, e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Vitória. Os gols saíram na primeira etapa. O atacante Hyuri abriu o marcador para os alagoanos, mas o lateral Rafael Carioca e o atacante Rafael Ceará decretaram a virada do rubro-negro.

Fim de jogo no Barradão.

Vitória 2 x 1 CRB



📸 Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/4CiMlO4t6h — CRB (@CRBoficial) November 28, 2020

Com o tropeço, o CRB segue com 32 pontos, a oito pontos do G-4. Já o Vitória foi a 29 pontos, ultrapassou o Cruzeiro e assumiu o 15º lugar, distanciando-se da zona de rebaixamento à Série C. O Leão baiano também volta a jogar na terça. Às 21h30, a equipe de Salvador visita o Paraná no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Na sexta-feira (27), o Cuiabá encerrou uma série de sete partidas sem vencer ao derrotar o Avaí por 2 a 1, na Arena Pantanal. O atacante Maxwell, que balançou as redes duas vezes, garantiu a vitória do Dourado nos acréscimos. O lateral Fagner Alemão, cobrando pênalti, marcou para o time catarinense.

A equipe mato-grossense foi a 40 pontos, igualando-se ao Sampaio Corrêa, que é o terceiro colocado. Na próxima terça, os cuiabanos visitam a líder Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 21h30. O Leão, com 36 pontos, continua a quatro pontos do G-4. O clube de Florianópolis busca a recuperação na segunda-feira (30), às 20h, diante do lanterna Oeste, na Ressacada.

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.