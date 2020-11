Dominante, seleção feminina fatura Sul-Americano de rugby pela 18ª vez

A seleção feminina de rugby sevens manteve a tradição iniciada em 2004 e conquistou a edição deste ano do Torneio Valentín Martínez - equivalente ao Campeonato Sul-Americano da modalidade. Foi o 18ª título continental brasileiro em 18 participações. A competição realizada em Montevidéu (Uruguai) começou no sábado (28) e terminou neste domingo (29).

Na decisão, o Brasil venceu o Paraguai por 34 a 7. Mais cedo, também neste domingo, as Yaras - como são conhecidas as jogadoras da seleção - derrotaram Costa Rica (43 a 0) pelas quartas de final e Uruguai (51 a 0) na semifinal. Já no sábado, pela primeira fase, as brasileiras bateram as paraguaias por 36 a 0, as peruanas por 53 a 5 e as uruguaias por 29 a 0.

OBRIGADO, BABY FUTURO 🏉🇧🇷



Nossa eterna capitã está se aposentando.



E com 🏆 sul-americano na despedida!



🥉 Pan Toronto 2015

🏆 14 Sula em 14 participações

3️⃣ Mundiais (2009, 2013 e 2018)

1️⃣ @JogosOlimpicos Rio 2016



Ainda é da Comissão de Atletas, se arrisca como repórter... pic.twitter.com/wBjwru0tqQ — Time Brasil (@timebrasil) November 29, 2020

A competição marcou a aposentadoria de Beatriz Futuro Mühlbauer, a Baby Futuro, um dos principais nomes do rugby feminino no país. A agora ex-jogadora de 34 anos conquistou o 14º título continental dela pela seleção. Após a decisão contra o Paraguai, a carioca foi erguida e homenageada pelas companheiras. Ela integrou o grupo que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Um ano antes, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá), Baby foi medalhista de bronze com as Yaras.

Maior força do rugby feminino na América do Sul, o Brasil está garantido na Olimpíada de Tóquio (Japão), adiada para o ano que vem. A vaga foi obtida com a conquista do segundo dos três sul-americanos disputados - e vencidos - no ano passado, em Lima (Peru). A única vez que as Yaras não levaram o título continental foi em 2015, quando não participaram.