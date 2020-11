Brasileiro Feminino A2: definidos confrontos das quartas de final

Os confrontos que decidem os quatro novos integrantes da elite do futebol feminino nacional estão definidos. Os oito classificados às quartas de final da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro da modalidade aguardam a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar as datas e horários dos jogos de ida e volta. A previsão é que eles ocorram entre os dias 10 e 17 de janeiro de 2021.

Os classificados foram definidos neste sábado (28). Um dos confrontos das quartas de final reunirá Bahia e Fortaleza. O Tricolor de Aço venceu novamente o Athletico-PR - desta vez por 1 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Na ida, em Curitiba, as baianas já haviam ganhado por 3 a 1. Já o Fortaleza precisou da disputa por pênaltis para eliminar o Fluminense. Superadas no Rio de Janeiro por 1 a 0, as Leoas devolveram o placar no estádio Raimundão, em Caucaia (CE) e bateram as cariocas por 4 a 2 nas penalidades.

Outro duelo das quartas terá Botafogo e Ceará. Após derrotarem o Foz Cataratas por 1 a 0 no jogo de ida, as alvinegras do Rio voltaram a bater as paranaenses no sábado, por 2 a 1, no Centro de Formação de Atletas (Cefat), em Niterói (RJ). Já as cearenses receberam o Sport no centro de treinamentos do clube (Cidade Vozão), em Itaitinga (CE), e empataram por 2 a 2, classificando-se por terem goleado na primeira partida por 5 a 0.

Real Brasília e Tiradentes-PI também fazem um dos confrontos da próxima fase. No sábado (28), as brasilienses ficaram no 1 a 1 com o 3B da Amazônia na Arena da Amazônia, em Manaus, beneficiando-se de terem ganhado em casa por 1 a 0, na ida. Já as piauienses eliminaram o América-MG. Em Teresina, deu Coelho por 1 a 0. Na volta, disputada no Sesc Alterosas, o Tiradentes venceu por 2 a 0, com direito a gol de pênalti aos 45 do segundo tempo, decretando a classificação da equipe nordestina.

A quarta vaga na próxima Série A1 sairá do duelo entre Napoli Caçadorense-SC e Juventus-SP. Após o empate por 1 a 1 fora de casa, as catarinenses receberam o Real Ariquemes-RO no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), no sábado e venceram por 3 a 0. No mesmo dia, as paulistas ficaram no 2 a 2 com o Esmac-PA no estádio da Rua Javari, em São Paulo, avançando de fase graças ao triunfo por 1 a 0 na partida de ida, em Belém.

Os quatro times que avançarem às semifinais e obtiverem o acesso à primeira divisão substituirão o quarteto rebaixado na atual edição da Série A1: Ponte Preta, Vitória, Audax-SP e Iranduba.