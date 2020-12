Em noite de recorde de Renato Gaúcho, Grêmio vence Goiás na Arena

O Grêmio segue em boa fase e, na noite desta segunda-feira (30), acrescentou mais uma vitória a sua série invicta ao superar o Goiás por 2 a 1 em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, são 14 jogos sem perder. A última derrota foi contra o Santos, por 2 a 1, no dia 11 de outubro. O jogo marcou também um recorde para o técnico Renato Gaúcho. Esse foi a partida de número 384 dele orientando a equipe. Assim, ele se tornou o treinador que mais vezes comandou o Tricolor.

Fim de jogo: #Grêmio 2x1 Goiás

Com gols de Jean Pyerre e Maicon, vencemos com amplo dominio da partida na nossa casa e somamos +3 pontos na tabela! Na quinta-feira, enfrentaremos o Guarani, pela volta das oitavas da #Libertadores.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo meia Jean Pyerre. Aos 18 minutos da primeira etapa, o camisa 10 do Tricolor aproveitou a falha do goleiro Tadeu e fuzilou as redes do adversário para abrir o placar. O placar dos primeiros 45 minutos foi apenas 1 a 0. Mas, pela quantidade de chances criadas pela equipe gaúcha, poderia ter apontado uma vitória bem mais elástica.

Na etapa final, o Goiás até tentou alguma coisa. O zagueiro David Duarte cabeceou a bola no travessão do Grêmio. Depois o Grêmio seguiu o massacre. Aos 15, teve bola na trave com o atacante Luiz Fernando batendo colocado. Quatro minutos depois, Maicon, que voltou a campo após muito tempo lesionado, fez o segundo do Tricolor. O bandeira chegou a anular. Mas, consultado, o VAR (árbitro de vídeo) confirmou o gol.

Aos 25, o atacante João Marcos recebeu nas costas da zaga gaúcha e aproveitou para fazer o único gol dos visitantes. Os outros 25 minutos restantes do jogo foram marcados pela equipe do Grêmio criando e desperdiçando oportunidades, e o time goiano se segurando para não ser goleado.

Com o resultado, o Grêmio ocupa a 7ª posição com 37 pontos, tendo ainda uma partida a menos do que a maioria dos rivais. O Goiás é o lanterna com apenas 16 pontos em 22 jogos.

Pelo Nacional, o próximo adversário do Tricolor será o Vasco, no domingo (6). Já o Goiás enfrenta o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira (7).

