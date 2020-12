Brasileiro: Ceará atropela Vasco em São Januário

O Ceará aproveitou a fragilidade do Vasco, que teve o desfalque do artilheiro argentino Cano de última hora, para vencer por 4 a 1 nesta segunda-feira (30) em pleno estádio de São Januário em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão nunca havia vencido na casa vascaína.

Com este triunfo, o Vozão subiu para a 10ª posição com 29 pontos conquistados, enquanto o Cruzmaltino permaneceu em 17º, com 24 pontos.

Desfalque do artilheiro

Par a partida desta segunda, o Vasco teve um desfalque importante, o atacante argentino Germán Cano foi cortado da delegação do time de São Januário após testar positivo para o novo coronavírus (covid-19).

O jogo

Mesmo estando na condição de visitante, o Ceará começou o confronto pressionando a defesa adversária. E esta postura deu resultado muito rápido, pois, logo aos 3 minutos de bola rolando, Carlinhos falha na saída de bola e os visitantes construíram jogada que culminou em finalização perfeita de Pedro Naressi.

O Vozão continua martelando a defesa vascaína, até que aos 25 minutos chega ao segundo, quando Léo Chú cruza para o centroavante Cléber fazer o segundo.

No segundo tempo o Vasco chega a ensaiar uma reação quando Ribamar, aos 19 minutos, cobra pênalti com categoria para superar o goleiro Richard.

Porém, a reação vascaína terminou por aí, e o Vozão conseguiu chegar ao terceiro aos 33 minutos, quando Saulo Mineiro recebe de Lima e chuta forte e rasteiro para vencer Lucão.

Mas o Ceará queria mais, e chegou aos 44 minutos, quando o meia Vinícius deixou o dele em cobrança de pênalti para fechar o marcador.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Vozão no Brasileiro será no próximo sábado (5), quando visita o Bahia na Fonte Nova. Um dia depois o Vasco vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.