Fluminense derrota Internacional de virada no Beira Rio

O Fluminense conseguiu uma importante vitória neste domingo (22), pois foi até o estádio Beira Rio e superou o Internacional por 2 a 1 de virada pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! De virada, com gols de Lucca e Caio Paulista, Fluzão bate o Internacional por 2 a 1! O próximo jogo do Tricolor é na segunda-feira (30), contra o Bragantino, no Maracanã! VAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/AGS7DYlvbR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2020

Graças a este resultado, a equipe das Laranjeiras subiu para a quinta posição da classificação com 35 pontos conquistados. Já o Colorado, que permaneceu com 36 pontos, caiu para a quarta posição e perdeu a oportunidade de tomar a ponta da classificação do Atlético-MG, que empatou com o Ceará neste domingo.

Gol olímpico

Jogando em casa, o Inter não demorou a abrir o marcador. Aos 14 minutos o meio Maurício chuta duas vezes para vencer o goleiro Muriel e abrir o marcador.

Em desvantagem no placar, o Tricolor só conseguiu empatar na etapa final, quando Lucca cobra escanteio para fazer olímpico.

Com o empate o Fluminense começa a acreditar na vitória, e de tanto tentar a alcança aos 35 minutos, quando Marcos Paulo lança Caio Paulista, que toca na saída do goleiro Marcelo Lomba. Depois, o time das Laranjeiras apenas administrou a vantagem para sair com esta importante vitória.

O próximo desafio do Colorado na competição será contra o Atlético-GO fora de casa, já o Fluminense receberá o Bragantino no Maracanã.

Vitória do Fortaleza

Outro tricolor a vencer neste domingo foi o Fortaleza, que mesmo jogando fora de casa superou o Botafogo por 2 a 1.

Mais uma grande partida da equipe comandada por Marcelo Chamusca. O Leão conquista 3 pontos importantes demais! Muita luta e entrega! 🦁🇫🇷



📸: Dudu Oliveira #BOTxFOR #FortalezaEC pic.twitter.com/aPKicyW2ld — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 22, 2020

A equipe cearense abriu 2 a 0 com gols de Bergson e David, e Warley descontou para o Botafogo, que permanece na vice-lanterna da classificação com 20 pontos.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.