Grêmio faz 2 a 1 no Cuiabá e abre vantagem na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (11), na Arena Pantanal, ocorreu o jogo de ida do confronto entre Cuiabá e Grêmio pela Copa do Brasil. Antes da partida, esse duelo era considerado por muitos analistas como aquele que tinha um favorito mais destacado entre todos das quartas de final dessa edição do torneio. A opinião geral era de que os gaúchos deveriam abrir vantagem já nesta primeira partida. E foi isso que aconteceu.

A vitória gremista começou a se desenhar logo aos sete minutos. Victor Ferraz foi ao fundo pelo lado direito e colocou a bola na cabeça do atacante Diego Souza. O experiente jogador não perdeu a chance. Subiu mais do que o zagueiro e balançou a rede do João Carlos. Mas depois o Tricolor acabou diminuindo um pouco o ritmo e sofreu o empate. O atacante Willians Santana subiu mais do que Geromel, no meio da área do Grêmio, e mandou um balaço de cabeça no ângulo do Vanderlei. Era o empate dos donos da casa.

Depois, o Cuiabá chegou a reclamar pênalti. Aos 29, Maxwell cabeceou para o gol e a bola bateu no volante Lucas Silva. Mesmo com muita reclamação do Cuiabá, o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo nada marcou.

Quando o relógio apontava 39 minutos, a polêmica foi na outra área. Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, derrubou Pepê dentro da área. Mas existia a dúvida sobre a saída da bola antes do cruzamento que deu início à jogada. Mas, dessa vez, o árbitro confirmou a penalidade. Jean Pyerre assumiu a responsabilidade e bateu bem. Saiu um chute forte no canto esquerdo do goleiro. Grêmio de novo ia à frente: 2 a 1.

A etapa final começou com o Cuiabá tentando pressionar. E chegou a criar boas chances. Na primeira delas, aos 10 minutos, Willians Santana quase marcou mais um de cabeça. Só não foi gol, porque Vanderlei salvou. O rebote, Maxwell chutou na trave. No lance seguinte, Elvis chutou de longe. A bola passou por cima, mas bem perto do gol gremista.

Em um segundo tempo abaixo da média, o Grêmio só chegou aos 39 minutos. O lateral-esquerdo Cortez fez uma boa jogada. Cruzou na medida para Thaciano. O jogador do Grêmio acabou perdendo uma chance incrível, mandando de cabeça para fora na pequena área do Cuiabá.

Além da vantagem importante na Copa do Brasil, o resultado marcou a sexta vitória seguida do Grêmio. Algo inédito para o Tricolor sob o comando do Renato Portaluppi. O jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece na quarta-feira (18), às 16h30, em Porto Alegre. O Grêmio avança com qualquer empate. O Cuiabá, se vencer por um gol de diferença, leva à decisão aos pênaltis. Pelo Brasileirão, o Grêmio joga novamente neste sábado (14), às 19h, em Porto Alegre, contra o Ceará. Na Série B do Brasileiro, o Cuiabá recebe o América Mineiro também no sábado (14), às 21h30.