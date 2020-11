Judô: Copa Brasil Interclubes reúne 48 atletas no interior de SP

A cidade de Santa de Parnaíba, no interior de São Paulo, sedia a partir desta quarta-feira (25) a primeira edição da Copa Brasil Interclubes de Judô. O evento será disputado nos moldes da nova prova olímpica que estreará no programa dos Jogos de Tóquio 2020. Cada equipe é composta por três homens e três mulheres em seis categorias de peso diferentes (73kg, 90kg e +90kg entre os homens; e 57kg, 70kg e +70kg entre as mulheres). Nos confrontos, o time que tiver o maior número de vitórias vence o duelo.

Este será o principal evento nacional de judô organizado pela Confederação Brasileira de Judô nesta temporada, paralisada desde março pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Serão seis clubes: Instituto Reação (RJ), Sogipa (RS), Esporte Clube Pinheiros (SP), Minas Tênis Clube (MG), SESI (SP) e Clube Paineiras do Morumby (SP) e 48 judocas, com nomes como Maria Portela (Sogipa), Rafael Buzacarini (Paineiras), Beatriz Souza e Larissa Pimenta (Pinheiros), David Moura (Instituto Reação), entre outros.

“A Copa Brasil Interclubes de Judô nasceu de um esforço conjunto para viabilizar uma competição inédita e segura nesse momento de pandemia em solo brasileiro”, destaca o presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, em entrevista ao site da entidade.

Para viabilizar o evento, que seguirá até domingo (29), foi montada uma estrutura em formato de bolha sanitária, seguindo rígidos protocolos de segurança, no centro de treinamento do Futebol Clube Ska Brasil, em Santana de Parnaíba, São Paulo.

“Esse evento é uma oportunidade para mantermos nossos atletas competitivos, para recuperar o ritmo de competição agora que a Federação Internacional de Judô reabriu seu calendário. A gente está buscando colocar nossos atletas em estado de prontidão e essa competição vem ao encontro dessa proposta. Será um complemento à retomada do calendário que já teve a Missão Europa, um treinamento de campo nacional, o Grand Slam de Budapeste e o Pan”, explicou Ney Wilson Pereira, gestor de Alto Rendimento da CBJ, também ao site da entidade. As disputas poderão ser acompanhadas através do canal oficial da CBJ no youtube.

