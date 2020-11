Judô: seleção brasileira disputa Pan-Americano neste final de semana

Começa nesta sexta-feira (20), o Pan-Americano Sênior de Judô, em Guadalajara, no México. A competição distribui até 700 pontos no ranking mundial classificatório para Tóquio aos vencedores das diversas categorias que estarão em disputa. O campeonato encerrará o calendário de competições internacionais do judô em 2020. Após a paralisação dos eventos pela pandemia do novo coronavírus, os brasileiros estiveram em dois torneios. Em setembro, teve a Taça Kobayashi, em Coimbra, Portugal. E, em outubro, o Grand Slam da Hungria, que valeu pontos no ranking. Nesse evento foram conquistadas três medalhas de bronze: na categoria acima de 78kg, Beatriz Souza e Maria Suelen e, na categoria até 66kg, William Lima.

A equipe participou também de um período de treinamento de campo em Coimbra, Portugal, dentro da Missão Europa do Comitê Olímpico do Brasil, e de dois treinamentos promovidos pela Confederação Brasileira, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

“A preparação foi muito boa, estudei bastante as minhas adversárias e me sinto pronta para esse Pan-Americano, que é uma competição que soma muitos pontos no ranking”, avaliou a peso leve Jéssica Pereira, que é bicampeã pan-americana (2017 e 2018), mas em outra categoria, até 52kg. “Pude competir em Portugal e foi uma experiência incrível, porque não conheço muitas atletas nessa nova categoria. Lá, fiz uma luta com a Telma Monteiro (11ª no ranking mundial) e foi muito importante para mim essa evolução desde Portugal até aqui. Me sinto mais preparada para lutar o Pan”, concluiu a carioca, que está participando na categoria até 57kg.

Dona da primeira medalha olímpica de uma mulher brasileira em competições individuais, ao faturar o bronze em Pequim/2008, Ketleyn Quadros (na categoria até 63kg) volta ao Pan depois de cinco anos. "O desafio é gigante. Quero aproveitar bem a chance de pegar no quimono dessas atletas. Tem uma venezuelana muito forte, que acabou passando por mim agora na Hungria. Uma atleta de Cuba é super competitiva. A canadense que está logo acima de mim no ranking. Enfim, a briga vai ser muito boa. Toda mundo quer ficar entre as oito melhores no ranking mundial para ser cabeça de chave em Tóquio", disse a atleta, que atualmente é a décima no ranking mundial.

Além da dupla, fazem parte da equipe feminina nacional Larissa Pimenta (52kg), Eleudis Valentim (52kg), Maria Portela (70kg), Beatriz Souza (+78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg). Apenas Ketelyn Nascimento (57kg) apresentou resultado positivo para Covid-19 no teste pré-viagem e não disputará esse Pan. A atleta está assintomática, em isolamento, e recebendo os cuidados necessários.

No naipe masculino, a seleção brasileira viajou com a força máxima. O time conta com Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Eduardo Katsuhiro (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Rafael Macedo (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Silva Baby (+100kg) e David Moura (+100kg).

Programação do Pan-Americano:

Sexta-feira, 20

13h00 (horário de Brasília) - Preliminares

18h30 (horário de Brasília) - Medalhas

Eric Takabatake (60kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Daniel Cargnin (66kg/Sogipa/FGJ)

Eduardo Katsuhiro (73kg/Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Larissa Pimenta (52kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Eleudis Valentim (52kg/Instituto Reação/FJERJ)

Jéssica Pereira (57kg/Instituto Reação/FJERJ)

Ketleyn Quadros (63kg/Sogipa/FGJ)



Sábado, 21

13h (horário de Brasília) - Preliminares

18h30 (horário de Brasília) - Medalhas

Eduardo Yudy Santos (81kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Rafael Macedo (90kg/Sogipa/FGJ)

Rafael Buzacarini (100kg/Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Leonardo Gonçalves (100kg/Sogipa/FGJ)

Rafael Silva Baby (+100kg/EC Pinheiros/FPJudo)

David Moura (+100kg/Instituo Reação/FJERJ)

Maria Portela (70kg/Sogipa/FGJ)

Beatriz Souza (+78kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Maria Suelen Altheman (+78kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Domingo, 22

12h (horário de Brasília) - Preliminares

15h (horário de Brasília) - Medalhas

Competição por Equipes Mistas