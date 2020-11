Judô: sorteio define primeiros confrontos da Copa Brasil Interclubes

Começa nesta quinta-feira (26), a Copa Brasil Interclubes de Judô. As equipes do grupo A, Esporte Clube Pinheiros (SP), Clube Paineiras do Morumby (SP) e Sogipa (RS), se enfrentam a partir das 14h no centro de treinamento do Futebol Clube Ska Brasil, em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. No grupo B, estão o Instituto Reação (RJ), Sesi (SP) e Minas Tênis Clube (MG).

O regulamento do torneio prevê enfrentamentos dos times dentro dos grupos em rodízio pelas três categorias de peso em disputa em cada um dos naipes (no masculino, 73kg, 90kg e +90kg, no feminino, 57kg, 70kg e +70kg).

“A gente está fazendo uma competição muito importante e pra gente, nesse ano, vai ser a única competição em que estamos trabalhando por equipes. Para o Pinheiros ela é muito importante. A gente tem uma expectativa boa, nós pegamos cabeça de chave, mas é uma competição bem difícil, em nosso grupo temos o Paineiras e a Sogipa, que são duas equipes excelentes”, comentou Dlougas Vieira, técnico do Esporte Clube Pinheiros, à equipe da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

“Estamos muito motivados. Esse retorno deixou a equipe bem feliz, pois é a primeira competição do ano para alguns atletas. O Paineiras este ano completou 10 anos da equipe competitiva do clube, então a gente está em um ano de comemoração”, destacou Alexandro Lee, técnico do Paineiras do Morumby, também à assessoria da CBJ.

“Minha expectativa nesta competição é que consigamos voltar a competir em casa, com segurança, da melhor maneira possível e vencendo. O nosso time é unido e vamos entregar o nosso melhor na competição”, disse Maria Portela, judoca da categoria 70kg da Sogipa (RS).

Na última semana, a atleta esteve em Guadalajara, no México, onde conquistou o bicampeonato Pan-Americano individual e por equipes pela Seleção Brasileira.

Além da judoca olímpica do Rio Grande do Sul, outros grandes nomes do esporte estarão no torneio. Entre eles, David Moura, peso-pesado do Instituto Reação, Rafael Buzacarini, meio-pesado do Paineiras do Morumby e Beatriz Souza, pesado do Esporte Clube Pinheiros.

Com rígido protocolo sanitário em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as disputas não terão a presença física de torcedores. Mas os fãs da modalidade poderão ainda acompanhar as lutas com imagens exclusivas na plataforma Torcida Judô. O evento será transmitido ao vivo também por meio do canal Brasil Judô, no Youtube.

Ordem de lutas:

Quinta-feira (26/11)

Início pelo 90kg

Pinheiros x Sogipa

Paineiras x Sogipa

Paineiras x Pinheiros

Sexta-feira (27)

Início pelo 90kg

Instituto Reação x Minas Tênis Clube

SESI x Minas Tênis Clube

SESI x Instituto Reação

Sábado (28/11) - Semifinais

Domingo (29/11) - Finais