Leonardo Santos bate recorde sul-americano dos 200 medley na Hungria

Neste domingo (15), no penúltimo dia de semifinais da Liga Internacional de Natação (ISL, sigla em inglês), em Budapeste, na Hungria, o principal destaque brasileiro foi o carioca Leonardo Santos. O nadador de 25 anos, integrante do time Iron, venceu a prova dos 200 metros medley pela terceira vez nessa edição do torneio. Além da vitória, ele quebrou o recorde sul-americano. O tempo deste domingo foi 01min52seg06, inferior à marca antiga, que era 01min52seg16, de Vinicius Lanza, estabelecida no Troféu José Finkel de 2018.

Em outubro, na fase de classificação da Liga, o nadador já havia vencido uma prova dos 200 medley. Na ocasião, o carioca cravou 01min52seg84. Na época, havia sido a melhor marca pessoal. No dia cinco de novembro ele foi o mais rápido na prova pela segunda vez nessa edição da Liga, com o tempo de 01min53seg19.

A segunda semifinal continua na segunda-feira (16), com provas a partir das 14h (horário de Brasília), colocando frente a frente os representantes dos times Cali Condors, LA Current, Iron e Toronto Titans. A competição pode ser acompanhada ao vivo no site da ISL.

A Liga Internacional de Natação é disputada em piscina curta (25 metros), distância diferente da utilizada nos Jogos Olímpicos, que é a de 50 metros. Nesta temporada, a liga, que está sendo disputada pelo segundo ano seguido, é o maior evento da modalidade. Começaram o torneio aproximadamente 400 atletas, divididos em 10 times de vários países. As provas decisivas estão previstas para os dias 21 e 22.