LNF: Tubarão e Praia Clube se enfrentam por vaga inédita na semifinal

Após o empate por 2 a 2 no sábado passado (14), Tubarão-SC e Praia Clube-MG se reencontram neste domingo (22), às 18h (horário de Brasília), no ginásio Estener Soratto, em Tubarão (SC). A partida de volta do confronto pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) terá transmissão ao vivo na TV Brasil.

No duelo anterior, o ala Serginho colocou os catarinenses à frente no primeiro tempo, mas o também ala Huguinho, em dois contra-ataques, virou para os mineiros antes do intervalo. Na reta final da partida, o fixo Passamani igualou o marcador.

“Infelizmente, fomos imprudentes em uma falta que não tínhamos necessidade [de cometer], mas é coisa de jogo, acontece. Estamos bem focados e entregando o máximo possível para alcançarmos o objetivo inédito de chegar à semifinal da LNF. Nossa marcação está muito bem postada, treinamos ela frequentemente. Temos cinco, seis, até sete atletas nessa função, para roubarmos a bola, sairmos em transição e transformarmos o contra-ataque, se possível, em gol”, descreveu o técnico do Praia Clube, Marcelo Duarte, o Morcego.

Uma vitória simples é suficiente para qualquer um dos lados garantir a classificação. Em caso de empate, serão disputados dois tempos extras, de cinco minutos. Se a igualdade persistir, a vaga será do Tubarão, que fez melhor campanha que o Praia Clube, que estreia em quartas de final da Liga. A equipe do interior de Santa Catarina (que figura entre os oito melhores da LNF pela segunda vez na história do campeonato) também busca uma presença inédita na semifinal.

Na fase anterior, as equipes precisaram da prorrogação para se classificar. Após dois empates por 1 a 1 com o São José-SP, o Tubarão superou os paulistas por 2 a 0 no tempo extra. Já o Praia teve pela frente o Umuarama-PR. Depois de um 3 a 3 em Uberlândia (MG), o 2 a 2 no interior paranaense forçou a disputa de mais 10 minutos para desempate. Os mineiros, então, venceram por 2 a 1 e se classificaram. A partida em Umuarama (PR) foi transmitida ao vivo pela TV Brasil no último dia 8.

Confronto adiado

O segundo jogo entre Carlos Barbosa-RS e Corinthians também estava marcado para domingo, mas teve que ser adiado. O time gaúcho relatou um surto do novo coronavírus (covid-19), com 15 pessoas infectadas, sendo 13 atletas. O grupo foi isolado e os treinos suspensos. Segundo o clube, os jogadores estão bem e a maioria sem sintomas (alguns manifestaram perda de olfato). O médico da equipe, Paulo Nery, monitora o elenco. Na partida de ida, no domingo passado (16), empate por 2 a 2 em São Paulo.

ACBF confirma casos de Covid-19 na equipe.



Leia a nota: https://t.co/kNNnkVsiPp pic.twitter.com/QkSPFmhaqd — ACBF/ Carlos Barbosa (@acbf) November 19, 2020

Confira a classificação geral da Liga Nacional de Futsal.