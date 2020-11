Marcus D’Almeida é destaque no Brasileiro de tiro com arco

A cidade fluminense de Maricá recebeu neste sábado (14) o Campeonato Brasileiro de tiro com arco. O grande destaque do torneio foi Marcus D´Almeida. O carioca de 22 anos, que fez parte da equipe nacional nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, faturou três ouros; no individual, por equipes masculina e nos times mistos. Na competição individual, Marcus D’Almeida superou Bernardo Oliveira, que também participou dos Jogos Olímpicos de 2016. Com a vitória, D’Almeida se tornou pentacampeonato nacional. Marcelo Costa Filho foi o terceiro colocado.

Entre as equipes masculinas, o time do Clube Dispara Brasil, composto por Marcus D’Almeirda, Marcelo Costa Filho e Édson Kim, foi o melhor. O Pampulha Iate Clube, de Moisés Ribeiro Guimarães, Marcos Leão e Daniel Rezende, faturou a prata. A medalha de bronze foi da Fundação Amazonas Saudável, representada pelo trio Nelson Silva de Moraes, Gustavo Paulino do Santos e Drean Braga da Silva.

Os times mistos, formados por duplas, também teve o carioca no lugar mais alto do pódio. Marcus D’Almeida e Ane Marcelle Gomes foram os melhores. Graziela Paulino do Santos e Gustavo Paulino do Santos ficaram com a prata. Marina Canetta Gobbi e Marcelo da Silva Filho levaram o bronze.

Entre as mulheres, o Clube Dispara Brasil também foi destaque. Com o trio Ane Marcelle Gomes, Ana Luiza Caetano e Marina Canetta Gobbi foi ouro. A Associação Arqueiro da Íris, com Meiry Ellen Silva, Nathalia Brizolla e Nathalie de Souza, fechou com a prata.