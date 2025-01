Em 2º dia de testes, Hamilton bate Ferrari de 2023 em pista na Espanha

Piloto britânico saiu ileso após colidir com barreira no fim da volta

Lewis Hamilton bateu no segundo dia de testes do carro de Fórmula 1 da Ferrari de 2023 no Circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta quarta-feira (29).

O heptacampeão mundial, que fez o primeiro teste com sua nova equipe na pista de Fiorano na semana passada e ainda está se adaptando ao novo ambiente depois de deixar a Mercedes, saiu ileso.

Hamilton, de 40 anos, está dando algumas voltas a portas fechadas com seu companheiro de equipe Charles Leclerc, de acordo com as regras que permitem uma quantidade limitada de quilometragem na pista em carros de F1 mais antigos.

O site italiano it.motorsport.com informou que Hamilton bateu nas barreiras no final da volta, danificando a suspensão e a carroceria.

