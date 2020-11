Meia argentino D´Alessandro deixará o Internacional em 31 de dezembro

O meio-campista Andrés D'Alessandro anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (23), que não vai renovar o contrato com o Internacional depois do atual acordo com previsão de término em 31 de dezembro. Até hoje (23), o argentino naturalizado brasileiro já vestiu a camisa do Colorado em 513 jogos. É o terceiro jogador da lista dos que mais defenderam o time gaúcho, atrás apenas do zagueiro Bibiano Pontes, com 524 jogos nas décadas de 1960 e 1970, e do atacante Valdomiro Vaz Franco, tricampeão brasileiro e decacampeão gaúcho com 803 jogos pelo clube nas décadas de 1960 e 1970.

Mesmo com 39 anos, o atleta garantiu que o anúncio de hoje (23) não não tem relação com uma possível aposentadoria. Ele pretende seguir atuando em outro clube. “Eu amo futebol. Não imagino a minha vida sem futebol. Darei a minha vida nesses últimos 38 dias aqui. Nada vai mudar. O que o professor Abel precisar, estarei disposto a ajudar o grupo. O Inter vai seguir gigante como é. Eu seguirei minha vida como atleta. Encerro a minha história e não um ciclo. A minha decisão é pessoal”.

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, que também encerra o mandato em 31 de dezembro, ressaltou a importância do atleta na história do clube. “A gente sabe a paixão que ele tem pelo nosso clube. A gente respeita e aceita a decisão. O que nos cabe é simplesmente agradecer por esses 12 anos de Inter. Os números dele falam por si”.

D´Alessandro estreou no Inter em 13 de agosto de 2008, em um clássico Gre-Nal. A partida acabou em 1 a 1 e marcou a estreia do Inter na Copa Sul-Americana, que seria conquistada pelo Colorado naquela temporada. O atleta contribuiu ainda para que time gaúcho faturasse outros títulos, entre eles a Copa Suruga Bank de 2009, a Libertadores da América de 2010, a Recopa Sul-Americana de 2011, seis campeonatos estaduais, e as Recopas Gaúchas de 2016 e 2017. Neste período, D'Alessandro marcou 95 gols pelo clube.

O Inter é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre. O time gaúcho soma 36 pontos em 22 jogos e há cinco rodadas não vence uma partida na competição. Na próxima quarta-feira (25), às 21h30, o Colorado recebe o Boca Juniors no Beira Rio, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Partida com Boca é importantíssima. É uma das melhores equipes da Libertadores. É uma competição diferente. Se joga de outra maneira, vamos encarar como uma final e fazer uma boa partida para ter vantagem no jogo de volta”, garantiu o ídolo colorado.