Série B: América-MG empata com lanterna Oeste

O América-MG empatou em 1 a 1 com o lanterna Oeste, nesta sexta-feira (27) em partida realizada na Arena Barueri, e permaneceu na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 44 pontos conquistados.

No jogo válido pela 24ª rodada da competição, o Coelho conseguiu abrir o marcador logo aos 25 minutos do primeiro tempo quando Ademir aproveitou falha de Luanderson, dominou a bola e bateu na saída do goleiro adversário.

Mas o Oeste conseguiu igualar o marcador quatro minutos depois, quando Fábio cobrou pênalti com perfeição.

A partir daí, o jogo, que já era de baixo nível técnico, piora ainda mais, e ninguém conseguiu mexer mais no marcador.

Vitória em casa

Quem conseguiu vencer nesta rodada foi o Operário, que superou o Paraná por 1 a 0 em partida realizada no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná). O gol da vitória saiu dos pés do atacante Ricardo Bueno aos 18 minutos do segundo tempo.

Triunfo do visitante

Já quem triunfou na condição de visitante foi o Brasil de Pelotas, que bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 no estádio Castelão. A vitória foi garantida graças a gol de Dellatorre aos 10 minutos da etapa final.

🔴⚫ Final de jogo no Castelão. Sampaio Corrêa 0x1 Brasil. Em partida difícil, Dellatorre aproveita a chance e Brasil vence o Tubarão. Avante!



📷 Lucas Almeida/SCFC pic.twitter.com/hxBzlzZb7v — GE Brasil (@GEBrasilOficial) November 28, 2020

Abertura da rodada

A 24ª rodada da competição foi iniciada na última quinta-feira (26), com o empate sem gols entre o Figueirense e Botafogo-SP disputado no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

Fim de partida:

⠀

Figueirense 0x0 Botafogo-SP.

⠀

Nosso próximo confronto é na terça-feira, às 19h15, fora de casa, contra o Confiança.

⠀#FFCxBFC | #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/QgJaBcg7AS — Figueirense FC (@FigueirenseFC) November 27, 2020

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.