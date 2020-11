Série D: Aparecidense e Goianésia fazem duelo de líderes no Grupo 5

As duas melhores campanhas do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro estarão frente a frente neste sábado (7), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada da competição. O duelo entre os goianos Aparecidense e Goianésia, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), será transmitido ao vivo na TV Brasil.

O Camaleão, dono da casa, lidera a chave com 21 pontos e ostenta uma invencibilidade de nove partidas: tem seis vitórias e quatro empates na sequência. Um novo triunfo praticamente garante a classificação do clube da região metropolitana de Goiânia. No último sábado (31), a equipe bateu o Águia Negra-MS por 1 a 0, com um gol de pênalti do meia Alex Henrique.

"Seria fundamental [assegurar a classificação antecipada], até porque você pode incluir, no planejamento, o descanso de alguns jogadores que vêm jogando mais antes do mata-mata. Vencer o Goianésia seria dar um passo grande para terminarmos a primeira fase na liderança, que é nosso outro objetivo", diz o técnico Thiago Carvalho. "O time é forte, os atletas são fortes. Temos todas as chances de buscar o acesso", completa o técnico do Aparecidense, dono da quinta melhor campanha geral do torneio.

Com uma lesão na mão, o meia Washington é o único desfalque do elenco comandado por Carvalho, que era coordenador da base e assumiu o time principal - inicialmente como interino - antes da Série D iniciar, após o então técnico Romerito (ex-meia, campeão da Copa do Brasil pelo Santo André em 2004) contrair o novo coronavírus (covid-19). Com os bons resultados na competição nacional, a diretoria optou pela sequência do trabalho do novo treinador. Romerito segue no clube, mas trabalhando com a base.

O Goianésia aparece na segunda colocação do Grupo 5, com 18 pontos. No último domingo (1º), em outro confronto estadual, o Azulão recebeu o Goiânia no estádio Valdeir Oliveira e ficou no 1 a 1. O atacante Vanílson, saindo do banco de reservas, evitou a derrota em casa do time de Goianésia (GO), cidade a 178 quilômetros da capital Goiânia.

O técnico Luan Carlos Neto tem problemas para escalar a equipe neste sábado (14). O zagueiro Márcio Luiz, o meia Zizu e o atacante Airton, todos contundidos, estão fora de combate. Mais três atletas (cujos nomes não foram divulgados) acabaram diagnosticados com covid-19 e foram afastados. Já o meia Carlos Henrique, contratado por empréstimo do Real Brasília-DF, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição do técnico. Outro reforço é o atacante Ricardo Verza, cedido pelo Goiás, que ainda não está liberado para estrear.

"São jogadores importantes que vêm para substituir o Zizu, nosso cérebro pensante, que infelizmente rompeu o ligamento cruzado e ficará seis meses afastado", explica Neto, que tem 28 anos e é o técnico mais jovem das quatro divisões nacionais. "Pontuar nesse jogo será muito importante para seguirmos firmes na briga pela classificação. O Goianésia ainda não conquistou essa vaga [na segunda fase da Série D] até hoje e a gente quer escrever o nome na história do clube", conclui o treinador.

