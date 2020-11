Série D: Bragantino-PA é vice-lider do Grupo 1 após vencer Atlético-AC

O Bragantino-PA fez jus ao favoritismo e superou o já eliminado Atlético-AC nesta segunda-feira (23) pela 13ª e penúltima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória do Tubarão do Caeté por 4 a 0 foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, direto do Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, em Bragança (PA).

Garantido na segunda fase da competição desde a 11ª rodada, o Braga foi a 24 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 1, um ponto atrás do líder Fast Clube-AM. Já o Galo Carijó, que ainda não venceu na edição deste ano da Série D, permanece com sete pontos, na lanterna da chave.

Os atleticanos vivem uma crise financeira, com salários atrasados e elenco reduzido. O grupo viajou para o Pará com 15 atletas apenas. Foram quatro ausências: o lateral Matheus Damasceno (contundido), o volante Tragodara (liberado para solucionar questões pessoais), o meia Diego Costa (suspenso) e o atacante Marcus Vinícius (não fez o teste da covid-19 à tempo). Com a saída do técnico Márcio Parreiras, que deixou o Galo Carijó há uma semana para ser auxiliar no Real Ariquemes-RO, o time foi dirigido pelo preparador de goleiros Dorielson Mendes.

A superioridade do Bragantino se mostrou evidente desde o começo. O primeiro gol saiu logo aos 12 minutos, em batida cruzada do lateral Jackson. Antes, o Tubarão apresentava maior volume, com dois impedimentos e uma falta sofrida próxima à entrada da área, até a bola balançar as redes. A equipe da casa manteve a postura ofensiva, mas sem a objetividade inicial e errando no passe final, o que manteve o placar inalterado antes do intervalo.

O ritmo da partida ficou ainda mais cadenciado na etapa final. O Atlético-AC decidiu se aventurar um pouco mais à frente, com o atacante Americano sendo o homem mais acionado. Só que logo na primeira investida, a marcação do Galo deu bobeira e cedeu o contra-ataque. Resultado: o meia Wendel aproveitou e ampliou para o Bragantino aos nove minutos. Foi o suficiente para o ânimo dos acreanos se esvair. A equipe paraense manteve o domínio, mesmo repetindo erros do primeiro tempo, e balançou as redes mais duas vezes, de cabeça. Primeiro aos 34 minutos, com o atacante Fidélis. Depois aos 36, com o zagueiro Igor João. O quinto só não saiu aos 39 porque o atacante Raell acertou a trave.

As duas equipes encerram a participação na primeira fase da competição no próximo sábado (28). Tentando se manter nas duas primeiras colocações do Grupo 1 - para garantir a vantagem de decidir em casa o primeiro confronto da próxima fase, - o Bragantino visita o Vilhenense-RO às 16h (horário de Brasília). O Atlético-AC se despede da Série D deste ano contra o Ji-Paraná-RO, às 18h, na capital Rio Branco.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.