Série D: clássico entre Brasiliense e Gama vale liderança do Grupo 6

O principal clássico do Distrito Federal movimenta a Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília). Brasiliense e Gama se enfrentam no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), na 13ª rodada da primeira fase da competição. O clássico entre Jacaré e Periquito será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Clássico do futebol candango vai agitar o #DiaDnaTVBrasil neste sábado (21), a partir das 16h. Direto do estádio Serejão, em Taguatinga (DF), entram em campo pela #SérieD Brasiliense x Gama.

O duelo vale a ponta do Grupo 6, que atualmente é do Gama, com 29 pontos, dois a mais que o Brasiliense. Assegurados no mata-mata, os rivais tentam finalizar a primeira fase com a campanha mais positiva. O melhor desempenho até o momento é do Novorizontino-SP, com 30 pontos.

Disputado desde fevereiro de 2001, o clássico candango chega a 64ª edição. O retrospecto é equilibrado, com 21 vitórias para cada lado e 21 empates. O Brasiliense tem vantagem no número de gols (76 a 68), enquanto o Gama leva a melhor no confronto direto em finais de Campeonato Distrital: são quatro títulos, contra três do rival. Na decisão deste ano, em 29 de agosto, o Periquito levantou a taça ao vencer o Jacaré nos pênaltis.

Um mês após a final, Gama e Brasiliense se reencontraram, desta vez pela segunda rodada da Série D, no primeiro clássico por uma competição nacional desde 2008. O clube alviverde venceu por 2 a 1, com gols dos zagueiros Wallace e Emerson. O meia Douglas (ex-Grêmio e Corinthians), que já deixou o Jacaré, descontou, de pênalti.

De lá para cá, o Brasiliense não perdeu mais pela competição nacional. Foram sete vitórias (consecutivas) e três empates, o último com o Bahia de Feira-BA, no sábado passado (14), em casa, por 1 a 1. Para enfrentar o maior rival, o técnico Edson Souza tem três desfalques por suspensão: os zagueiros Preto Costa e Badhuga e o meia Maicon Assis. Por outro lado, o atacante Zé Love, que cumpriu suspensão na rodada passada, está novamente à disposição.

Neste sábado (21), o Brasiliense entra em campo para enfrentar o Gama, valendo a liderança do grupo A6. O duelo será às 16h, na Boca do Jacaré, com transmissão da plataforma MyCujoo e da TV Brasil.

Após superar o Jacaré no clássico passado, o Periquito também venceu mais sete vezes, com dois empates e uma derrota no período. Na rodada anterior, o time alviverde derrotou o Villa Nova-MG por 3 a 0, no estádio Bezerrão, no Gama (DF) no último dia 13, em partida transmitida pela TV Brasil. O técnico Vilson Tadei não tem problemas de lesão ou suspensão para escalar a equipe. O clube ainda tenta sanar os atrasos nos salários de elenco e funcionários.

