Série D: Gama-DF elimina Villa Nova-MG e reassume ponta do Grupo 6

O Gama-DF reassumiu a liderança do Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (13), o Verdão derrotou o Villa Nova-MG por 3 a 0 no estádio Bezerrão, no Gama (DF), pela 12ª rodada da competição. Com mais um tropeço, o Leão do Bonfim não tem mais chances de classificação para o mata-mata. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O Periquito foi a 29 pontos, abrindo três de diferença para o Brasiliense-DF, que recebe o Bahia de Feira-BA amanhã (14), às 16h (horário de Brasília). O time distrital já entrou em campo com vaga assegurada na fase seguinte (mata-mata). O resultado encerra uma sequência de dois jogos sem vitória dos alviverdes. Já os mineiros seguem com nove pontos, na sétima e penúltima posição, sem ganhar uma partida há um mês.

A equipe de Nova Lima (MG) pode alcançar, no máximo, os mesmos 15 pontos da Caldense-MG, que está em quarto no Grupo 6 e é o último time na zona de classificação. A Veterana de Poços de Caldas (MG), porém, ainda joga nesta sexta-feira, às 19h30, contra o Tupynambás-MG, quinto colocado, com 14 pontos. O empate ou a vitória de qualquer um dos lados já torna o G-4 inalcançável para o Villa Nova.

Uma cabeçada do atacante João Guilherme, salva por uma bicicleta em cima da linha do lateral Júlio Lima, aos dez minutos, foi a melhor - e única - chance do Villa Nova no primeiro tempo. Apesar de precisar mais do resultado positivo, o time mineiro foi dominado pelo Gama, que abriu o placar aos 13 minutos. O meia Esquerdinha cruzou rasteiro e o zagueiro Gustavo mandou para as redes. O Verdão ampliou aos 34 minutos. O atacante Nunes ajeitou de peito e o meia Andrei Alba acertou o travessão. Na sobra, o atacante Everton marcou o segundo.

O cenário não se alterou na etapa final. Mais solto em campo, com Andrei Alba distribuindo o jogo e Esquerdinha tendo muita liberdade para apoiar o ataque, o Gama pressionou o Villa no campo de defesa. O sufoco teve êxito. Aos 20 minutos, Everton foi lançado pela esquerda e finalizou no travessão. No rebote, Nunes desviou de cabeça para o gol. Sem que o rival esboçasse reação, o Verdão controlou a partida até o apito final.

Os times só voltam a jogar no próximo fim de semana. No sábado que vem (21), o Gama tem o clássico local contra o Brasiliense, às 16h, no estádio Serejão, em Brasília. Já no outro domingo (22), o Villa Nova recebe o Bahia de Feira no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). Verifique a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo os resultados de outras seis partidas desta sexta (13):

Grupo 3

Globo-RN 2x1 Afogados-PE

Grupo 4

Jacyobá-AL 2x5 Freipaulistano-SE

Coruripe-AL 2x0 Itabaiana-SE

Central-PE 2x2 Potiguar-RN

Grupo 5

Vitória-ES 3x0 União Rondonópolis-MT

Grupo 7

Cabofriense-RJ 7x0 Nacional-PR