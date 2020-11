Sob chuva, canadense Lance Stroll conquista pole do GP da Turquia

Na manhã deste sábado (14), o mau tempo em Istambul, na Turquia, tornou caótico o treino classificatório para o Grande Prêmio de Fórmula 1, que será disputado neste domingo (15). Depois de várias bandeiras vermelhas e paralisações, o canadense Lance Stroll, da equipe Racing Point, acabou conquistando o melhor tempo com 1min47seg765 e vai largar na pole position pela primeira vez na categoria. Ele ficou à frente do holandês Max Verstappen. O piloto da RBR obteve a marca de 1min48seg055.



Na segunda fila, aparecem o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, em terceiro, e Alexander Albon, da RBR, em quarto. Daniel Ricciardo, da Renault, fecha os cinco primeiros no grid. O britânico Lewis Hamilton, que pode ser heptacampeão mundial nessa prova, não se deu bem e vai largar apenas em sexto. Valtteri Bottas, companheiro de equipe do multicampeão, ainda mais lento vai largar em nono. Esta será a primeira vez nessa temporada que os carros da Mercedes não conquistam a pole position.

Para ser campeão pela sétima vez já neste domingo, Hamilton precisa vencer a corrida ou finalizar a prova, impedindo que o seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, o único que pode adiar a definição do campeonato, obtenha oito pontos a mais do que ele. O GP da Turquia de Fórmula 1 será disputado a partir das 7h10 (no horário de Brasília).