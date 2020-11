Tênis de mesa: Takahashi estreia nesta terça no Masters da Espanha

Nesta terça-feira (24), às 13h20 (horário de Brasília), a mesatenista Bruna Takahashi, atleta da equipe do Sporting de Portugal, estreia na segunda edição do Masters da Espanha. Atual campeã do torneio, a número 47 do ranking mundial fará logo na primeira partida uma reedição da decisão do evento anterior, contra a galesa Charlotte Carey. As duas estão no grupo 1, que tem também a presença das espanholas Sofia-Xuan Zhang e Eugenia Sastre, além da romena Andreea Dragoman. No mês passado, Takahashi conquistou o título do Masters ao vencer a galesa Carey por 4 sets a 3.

A outra brasileira no torneio é Caroline Kumahara. A paulista, integrante do Linares - clube que integra a Divisão de Honra da Espanha para essa temporada - estreia amanhã (25), às 5h40, contra a romena Roxana Istrate. Além delas, ainda estão no grupo 2 a espanhola Galia Dvorak, a francesa Pauline Chasselin e a sérvia Marija Galonja.

Treino forte de Caroline Kumahara na preparação para o Masters da Espanha 👊🏓



Ela e Bruna Takahashi, atual campeã da competição, são as representantes do 🇧🇷 #Brasil no torneio



— CBTM (@CBTM_TM) November 24, 2020

As atletas se enfrentam dentro do grupo e as duas primeiras de cada chave avançam às semifinais. Os jogos acontecem no Hotel Riu Plaza Espanha, na capital Madri.