Vôlei de Praia: fase principal do Circuito Brasileiro segue no Rio

A fase principal da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Feminino 2020/2021 acontece na próxima sexta-feira (20) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Nesta competição, 24 das melhores duplas do países brigam por um lugar no pódio, sendo as 16 mais bem colocadas do ranking de entrada e outras oito classificadas no torneio classificatório que ocorreu nesta quinta-feira.

Na etapa anterior o título ficou com Ana Patrícia e Rebecca, que chegaram ao segundo ouro em três etapas na temporada. “Jogamos bem focadas e unidas para vencer cada jogo de uma vez na etapa passada. E é muito bom quando o resultado vem. Nos traz muita satisfação, mas é uma coisa que já ficou para trás. Agora teremos algumas etapas em sequência, então nossa condição física e psicológica tem que estar muito boa”, declarou Rebecca.

Medalhista de bronze na primeira e na terceira etapa, Talita, que joga ao lado de Carol Solberg desde o início de 2020, espera mais equilíbrio na competição: “Vejo nosso time melhorando, mas estamos em transição ainda, somos duas bloqueadoras se adaptando a jogar na defesa, nos revezando. E o que precisamos agora é de ritmo de jogo”.

Mais uma etapa começando e você não perde nenhum detalhe!

As partidas serão exibidas pelo site voleidepraiatv.cbv.com.br e pelo perfil oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Facebook.