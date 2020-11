Jogos de Inverno: brasileira disputa Copa do Mundo de Skeleton

Na manhã da próxima sexta-feira (20), a gaúcha Nicole Silveira colocará seu nome definitivamente na história dos esportes de inverno do Brasil. Aos 26 anos, ela será a primeira atleta nacional a competir em uma etapa da Copa do Mundo de Skeleton. O torneio acontece em Sigulda (Letônia). Nicole entrará em ação a partir das 5h (horário de Brasília). Será possível assistir à transmissão do evento pelo canal no Youtube da Federação Internacional da modalidade (IBSF, sigla em inglês).

Skeleton é um esporte olímpico de inverno criado na Suíça no final do século XIX, que consiste em descidas através de pistas de gelo com atletas usando trenós adaptados ao formato do corpo humano. Por questões de segurança, os atletas devem utilizar capacete, traje com mangas e calças longas e sapatos com pregos, para evitar escorregões durante a corrida de largada (feita durante os cinquenta primeiros metros da pista).

O evento marca o começo de mais uma temporada para a brasileira. “Acho que essa temporada será bem importante para meu desenvolvimento. Essas primeiras duas etapas da Copa do Mundo serão interessantes, pois é uma pista mais difícil e onde nunca tive a oportunidade de descer. Sinto-me muito feliz por ter conseguido essa vaga. Vai ser um grande passo para o ano olímpico”, declarou.

Nicole passou por outras modalidades antes de chegar ao skeleton. Atualmente, ela é uma das principais promessas da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo para conseguir uma vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem em Pequim em 2022.