Brasil e México encerram 1ª fase do Mundial de Futebol de Areia Raiz

O clássico latino-americano entre Brasil e México encerra nesta quinta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), a fase inicial do primeiro Mundial de Futebol de Areia Raiz, que é disputado na Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O duelo válido pela terceira rodada será transmitido ao vivo pela TV Brasil. O torneio segue até domingo (13) sem a presença de público, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também exibirá, ao vivo, mais três partidas desta quinta-feira. No primeiro deles, às 17h, enfrentam-se Paraguai e Uruguai. Na sequência, às 18h, ocorre outro duelo sul-americano, entre Colômbia e Chile. Já às 20h, a bola rola para Tunísia e Bolívia. Completa a rodada o embate entre França e Angola, às 19h.

O Brasil está no Grupo B do Mundial, com Chile, Uruguai, Bolívia e Angola. O México integra o Grupo A, junto de Tunísia, Colômbia, Paraguai e França. Na primeira fase, as equipes de uma chave encaram os da outra. A vitória por três ou mais gols de diferença vale quatro pontos. Se o triunfo for por menos de três gols, o ganhador leva três pontos. Os quatro melhores de cada grupo vão às quartas de final, que serão disputadas nesta sexta-feira (11). No sábado (12) ocorrem as semifinais. A disputa do terceiro lugar e a decisão estão agendadas para domingo.

O futebol de areia raiz tem diferenças para o beach soccer, cujo Mundial é o chancelado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). São seis jogadores por time (em vez de cinco) e dois tempos de 20 minutos (e não três de 12). O piso da competição no Parque Olímpico é de areia compactada (batida), sem ondulações.