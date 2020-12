Brasil vence França e conquista Mundial de Futebol de Areia Raiz

O Brasil conquistou neste domingo (13) o título do 1º Mundial de Futebol de Areia Raiz após derrotar na decisão a França por 4 a 2 na Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Como toda grande decisão envolvendo Brasil e França, a partida foi repleta de emoção e lances bonitos.

Favoritismo do Brasil

Como o Brasil já havia vencido a França por 5 a 3 na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Futebol de Areia Raiz, a seleção canarinho chegava à decisão na condição de favorita.

E esta condição não pesou em momento algum para a equipe comandada pelo técnico Henrique da Conceição, o China. Assim, logo aos 2 minutos o Brasil abriu o placar com Gabriel Novaes, que, após receber passe pelo alto, bateu de primeira, rasteiro, para a bola passar no meio das pernas do goleiro Bruno Ferry.

Porém, a França mostrou ser uma adversária competitiva, e empatou aos 7 minutos. O camisa 10 Florent Sinama-Pongolle chutou cruzado, a bola saiu mascada, mas o goleiro Jocimar não conseguiu defender.

O Brasil voltou a ficar na frente novamente aos 11 minutos, quando Pedrinho Carioca bateu muito bem tiro livre para vencer o goleiro Bruno Ferry.

Ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, Florent Sinama-Pongolle acertou voleio, Jocimar espalmou e a bola sobrou para Benjamin Deukmedjian apenas conferir.

O empate em 2 a 2 permaneceu até o intervalo. Mas, logo no início da etapa final, o Brasil volta a ficar na frente logo no segundo minuto, quando Pedrinho Carioca marcou seu 13º gol na competição em tiro livre direto (garantindo a artilharia da competição).

A seleção brasileira continuou melhor e, aos 16 minutos, chegou ao quarto gol, quando Gabriel Novaes cobrou falta para Guto Maranhão, que girou em cima da defesa e chutou mascado para a bola passar por baixo das pernas do goleiro Bruno Ferry.

A partir daí, o Brasil administrou a vantagem e comemorou o título do Mundial de Futebol de Areia Raiz.

Terceiro lugar

Pelo terceiro lugar, Colômbia e Uruguai fizeram uma das partidas mais disputadas do campeonato, com empate em 4 a 4 no tempo normal. Na decisão por pênaltis, os colombianos levaram a melhor: 2 a 0.

Prevenção à pandemia

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a competição foi disputada sem a presença de púbico. As delegações e toda a equipe de organização e transmissão do evento fizeram testes de covid-19 antes do início da competição. A arena também seguiu todos os protocolos de higienização e de prevenção de aglomerações.