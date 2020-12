Brasileiro: Grêmio vence Atlético-GO em Porto Alegre

O Grêmio derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo (27) em Porto Alegre, no jogo que encerrou a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo, o Tricolor ficou na quinta posição da classificação com 45 pontos. Já o Dragão permanece na 12ª posição com 34 pontos.

Fim de jogo: #Grêmio 2x1 Atlético-GO

Com um gol contra, originário de um cruzamento do Vanderson e uma bucha do Churín, vencemos o Atlético-GO na Arena, neste que foi o último jogo de 2020 em nossa casa.

💪🏽⚽🇪🇪 #GRExACG #VamosTricolor #Brasileirão2020 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/JIWmosTtuK — Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2020

A vitória da equipe gaúcha começou a ser construída na etapa inicial, quando, aos 43 minutos, Vanderson cruza a bola e Dudu acaba marcando contra de cabeça. O Atlético-GO chega a ensaiar uma reação aos 11 minutos da etapa final, quando Gustavo Ferrareis faz de cabeça.

Mas a noite era mesmo do Grêmio, que minutos depois marcou com o argentino Churín, após passe do meia Pinares. Vitória importante para o time de Renato Gaúcho.

Triunfo do Palmeiras

Quem também venceu em casa nesta rodada foi o Palmeiras, que, jogando no Allianz Parque, superou o Bragantino por 1 a 0 e ficou na sexta posição da classificação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos.

TRÊS PONTOS, #FamíliaPalmeiras! 💪🐷

Com #OVerdeQueUneAGente, garantimos mais uma vitória em casa e fechamos o domingo com #PresenteAtrasado 🎁⚽💚 pic.twitter.com/zCBmAzqMXK — Avanti Palmeiras (de 🏡) (@avantipalmeiras) December 28, 2020

O gol da vitória foi marcado, aos 27 minutos do primeiro tempo, de cabeça, por Luiz Adriano, após cruzamento de Gabriel Menino.

Goleada do Furacão

Quem goleou neste domingo foi o Athletico-PR, que bateu o Vasco por 3 a 0 na Arena da Baixada. Os gols saíram dos pés de Nikão e Carlos Eduardo (duas vezes).

FIM DE JOGO NO JOAQUIM AMÉRICO!



Furacão aplicou 3 a 0 no Vasco e terminou o ano de 2020 com uma bela vitória.



🌪️ Feliz Ano Novo, Rubro-Negros!#VamosFuracão pic.twitter.com/P9Dsnnu2Wu — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 27, 2020

Empate na Vila

Já na Vila Belmiro, Santos e Ceará ficaram no 1 a 1. Marinho abriu o placar para o Peixe, enquanto Samuel Xavier empatou para o Vozão.

Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata em 1 a 1 com o Ceará no último jogo do ano. O gol santista foi marcado pro Marinho.⁣

⁣

A próxima partida do Santos é pela semifinal da #Libertadores, contra o Boca Juniors, na La Bombonera, no dia 6 de janeiro.⁣ pic.twitter.com/JNaTPxKddX — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 27, 2020

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.