Brasileiro: Vasco arranca empate com Fluminense em São Januário

O último clássico carioca do ano terminou em empate de 1 a 1 entre Vasco e Fluminense neste domingo (13), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, em São Januário, os vascaínos seguem no calvário da luta contra o rebaixamento, com 25 pontos na 17ª posição, e os tricolores deixaram de encostar no pelotão da frente, parando no 7º lugar com 40 pontos.

Logo aos 9 minutos, o zagueiro Leandro Castan rebateu mal para o meio da grande área, e a bola sobrou livre para o atacante Wellington Silva. O camisa 17 finalizou com tranquilidade e abriu o marcador para o Tricolor carioca.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Wellington Silva, o Fluminense vai vencendo o Vasco! Vamos, Tricolor! pic.twitter.com/SdLHKWjik6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 14, 2020

Empate no fim

Na segunda etapa, já nos acréscimos, os donos da casa empataram com Germán Cano, que marcou após cruzamento do também argentino Léo Gil. O gol evitou que a equipe das Laranjeiras quebrasse um tabu, o de superar o Vasco em Januário, algo que aconteceu pela última vez em 1973.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta (16), quando enfrenta o Atlético-GO. Já o Vasco pega o Santos no próximo domingo (20).

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.