Chama olímpica visitará todos as regiões do Japão

A chama olímpica ainda visitará todas as 47 prefeituras do Japão durante o revezamento da tocha, que está programado para começar no dia 25 de março, disseram os organizadores dos Jogos de Tóquio nesta terça-feira (15), mantendo o plano existente antes do adiamento evento para o próximo ano por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Dias antes do início do revezamento da tocha, em março deste ano, o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês tomaram a decisão sem precedentes de adiar os Jogos.

Apesar das restrições por causa da covid-19 e do aumento de casos no Japão, os organizadores anunciaram nesta terça-feira que a turnê de 121 dias, que começa em Fukushima e termina no Estádio Nacional de Tóquio durante a cerimônia de abertura dos Jogos em 23 de julho, será realizada.

O anúncio foi feito após uma pesquisa da emissora NHK mostrar que um terço dos moradores japoneses deseja que a Olimpíada de Tóquio seja cancelada em meio a temores de que a chegada de estrangeiros possa causar um novo aumento nos casos de covid-19.

Enquanto o Japão luta contra uma terceira onda de infecções, a pesquisa da NHK, realizada entre 11 e 13 de dezembro, mostrou que 32% dos entrevistados defendem que os Jogos sejam totalmente cancelados.

Apenas 27% disseram que o evento deveria prosseguir conforme o planejado e 31% preferem outro adiamento.

Para marcar os 100 dias até o início do revezamento, a Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo e uma parte icônica da capital japonesa, foi iluminada nesta terça-feira no tom de ouro rosado da tocha olímpica de Tóquio.

Os organizadores disseram que a rota completa do revezamento será anunciada em fevereiro.