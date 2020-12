Champions League: PSG e Barcelona fazem duelo nas oitavas de final

Os craques Neymar Júnior e Lionel Messi vão protagonizar um dos duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões, que terão início no dia 16 de fevereiro do ano que vem. A Uefa sorteou os confrontos na manhã desta segunda-feira (14) e o Paris-Saint Germain, do brasileiro, medirá forças contra o Barça, do argentino.

Outro embate que promete será entre o atual campeão Bayern de Munique e a Lazio, invictos na fase de grupos. O Chelsea encara o Atlético de Madrid, e o Manchester City, o Borússia Mönchengladbach. Já o Real Madrid terá o Atalanta pela frente, e o Sevilla duelará com o Borussia Dortmund.

A Juventus de Cristiano Ronaldo enfrentará o Porto. Também haverá um duelo de técnicos alemães: o Liverpool de Jügen Klopp ter pela frente o Leipzig de Julian Nagelsmann.

Os jogos de ida das oitavas ocorrerão nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2021. Os confrontos serão no serão nos dia 9, 10, 16 e 17 de março. A Uefa ainda divulgará ainda hoje (14) as datas e locais específicos de cada jogo.