Copa do Nordeste: Altos-PI bate Globo-RN antes de decisão na Série D

O Altos-PI saiu na frente do Globo-RN na briga por um lugar na fase de grupos da próxima Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (23), o Jacaré superou a Águia por 2 a 0 no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI), no jogo de ida do confronto pela fase preliminar da competição. Os piauienses podem ser derrotados por até um gol de diferença no duelo de volta, na próxima quarta (30), no estádio Manoel Dantas Barretto, o Barrettão, em Ceará-Mirim (RN), que se classificam.

Antes de definirem quem segue na Copa do Nordeste, as equipes decidem os respectivos futuros na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (26), às 17h (horário de Brasília), o Globo visita o Fast Clube-AM na Arena da Amazônia, em Manaus, no jogo de volta do confronto pelas oitavas de final do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil. No duelo de ida, no domingo passado (20), em Ceará-Mirim, os potiguares levaram a melhor por 2 a 1 e têm a vantagem do empate.

Já no domingo (27), o Altos recebe o Salgueiro-PE no Felipão às 15h45, também valendo vaga nas quartas de final. Uma semana antes, no jogo de ida, as duas equipes empataram por 1 a 1 no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), com transmissão ao vivo da TV Brasil. Caso a igualdade se repita no Piauí, a decisão será nos pênaltis.

Apesar dos compromissos do fim de semana, Altos e Globo foram a campo nesta quarta com o que tinham de melhor à disposição. No Jacaré, a única ausência foi do atacante Manoel, poupado de última hora. Na Águia, os desfalques foram os mesmos de domingo: o goleiro Pedro Paulo, o zagueiro Gabriel Recife (testaram positivo para o novo coronavírus), o lateral Nego Potiguar, os meias Geraldo e Erick Silva e o volante Ramon (contundidos).

Com a bola rolando, os piauienses comandaram as ações ofensivas e abriram o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com o volante Ray, em chute de fora da área. Aos 44 da etapa final, o meia Jabá aproveitou cruzamento do lateral Tiaguinho e finalizou. O goleiro Rodrigo Carvalho defendeu, mas o próprio Jabá ficou com a sobra e definiu o placar.

Botafogo-PB classificado

Na última terça-feira (22), o Botafogo-PB foi o primeiro a se classificar na fase preliminar na Copa do Nordeste. O Belo recebeu o Atlético-BA no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa, e venceu 3 a 0. No jogo de ida do confronto, na quarta-feira passada (16), em Alagoinhas (BA), as equipes ficaram no 1 a 1 no estádio Antônio Carneiro, o Carneirão.

O Alvinegro abriu o marcador aos 14 minutos, em cabeçada do zagueiro Marcelo Xavier. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, o meia Vitinho ampliou, após uma bola cruzada na área. Já aos 12 da etapa final, o atacante Ramon tomou a bola da marcação e definiu a classificação, que garantiu aos botafoguenses uma premiação de R$ 1 milhão pela participação na fase de grupos.

A fase preliminar ainda terá mais dois confrontos. Os jogos entre Moto Club-MA e CSA estão marcados para 8 e 26 de janeiro, enquanto os embates envolvendo Itabaiana-SE e Santa Cruz serão realizados em 26 de janeiro e 2 de fevereiro.