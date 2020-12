Tricolores duelam por vaga na decisão da Copa do Brasil

Grêmio e São Paulo começam a decidir, nesta quarta-feira (23), quem vai à final da Copa do Brasil. O primeiro duelo é em Porto Alegre, na Arena do Tricolor Gaúcho, às 21h30 (horário de Brasília). Os donos do campo tentam esquecer a eliminação da Copa Libertadores da América (para o Santos na última semana) e os dois últimos empates no Campeonato Brasileiro (com Goiás e Sport).

Mando de campo

“Estamos jogando em nossa casa e vamos tentar ficar com a posse da bola e fazer valer nosso mando”, avisa Diego Souza, principal atacante do time comandado pelo técnico Renato Portaluppi. O treinador venceu a Copa do Brasil em 2016 com o Grêmio, que, ao longo da história, já conquistou a competição em cinco oportunidades.

Estamos definidos e prontos para receber o São Paulo, pela #CopaDoBrasil2020!



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Retorno de Luciano

Do outro lado do gramado estará o São Paulo, que tenta conquistar esta glória pela primeira vez. O atual líder do Campeonato Brasileiro terá a volta do artilheiro Luciano. O jogador participou do último treino e viajou com o elenco do tricolor paulista à capital do Rio Grande do Sul. Na vitória sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão (por 3 a 0), o técnico Fernando Diniz escalou Tchê Tchê na posição de Luciano, que já marcou 15 gols em 26 jogos este ano.

💪 Preparados para abrir a semifinal da @CopadoBrasil!



🆚 Grêmio

🏟 Arena do Grêmio

🗓 23/12/2020 (quarta-feira)

⏰ 21h30

📺 Globo#VamosSãoPaulo 🇾🇪

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite a semifinal da Copa do Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília), com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva e reportagens de Rodrigo Ricardo. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Veja a tabela atualizada da Copa do Brasil.