Futebol: sul-americano sub-20 é cancelado por causa de pandemia

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou nesta quarta-feira (23) o cancelamento do sul-americano sub-20 que seria disputado em fevereiro de 2021. A decisão, motivada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), foi tomada, em comum acordo, pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) e pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

A competição, que seria realizada na Colômbia, teria quatro sedes: Armênia, Manizales, Pereira e Ibagué.

“A FCF espera que esse compromisso possa ser remarcado no futuro, mas neste momento a saúde e o bem-estar devem estar em primeiro lugar. Por enquanto, o mais importante é acatar as recomendações dos governos nacionais para conter a propagação do vírus”, diz o comunicado.

Além disso, a FCF anunciou o cancelamento do sul-americano Sub-17.