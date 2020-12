Damiris brilha e Vera Cruz leva o bi do Paulista Feminino de Basquete

O Vera Cruz Campinas conquistou na noite deste sábado (19) o bicampeonato paulista de basquete feminino ao derrotar o Ituano por 92 a 57 no ginásio Paineiras, em Campinas (SP). O título coroa uma campanha quase perfeita, com 12 vitórias e apenas uma derrota. Com o cancelamento da edição 2020 da Liga de Basquete Feminino (LBF) após apenas três partidas realizadas - o torneio foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) -, o Estadual evitou que a temporada passasse em branco para os times de São Paulo.

A ala-pivô Damiris foi a cestinha da noite, com 20 pontos, sendo também eleita a MVP ( Most Valuable Player na sigla em inglês, cuja tradução é jogadora mais valiosa) da decisão. Ela é vinculada ao Minnesota Lynx, da WNBA (liga norte-americana de basquete feminino), onde foi uma das principais jogadoras na última temporada. Damiris foi contratada pelo Vera Cruz somente para a disputa do Paulista, onde pôde se manter em atividade antes da próxima edição da liga dos Estados Unidos.

"Estou muito feliz de ter voltado e ajudado o Vera Cruz a conquistar o bicampeonato paulista. Foi uma semana emocionante. Passou um filme na cabeça, de ter reencontrado as amigas, de voltar ao Brasil, disputar uma final de Campeonato Paulista. Quero parabenizar as equipes que fazem o basquete feminino acontecer", disse Damiris, após a partida, à transmissão da Federação Paulista de Basquete (FPB).

A equipe campineira teve o controle do jogo desde o primeiro quarto. No intervalo, a vantagem já era de 16 pontos. Ao fim do terceiro período, a diferença aumentou para 23 pontos. Nos 10 minutos finais, o Vera Cruz disparou ainda mais, definindo a partida com 39 pontos de frente.