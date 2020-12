Série B: Náutico domina Sampaio e respira na luta contra o descenso

O Náutico ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o Timbu derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em partida movimentada no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 30ª rodada da competição.

O time alvirrubro foi a 32 pontos, assumindo o 17º lugar, ainda no Z-4. A equipe tem a mesma pontuação do Paraná, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que fica à frente por ter uma vitória a mais. Os paranaenses ainda jogam nesta rodada - segunda-feira (21), às 17h30 (horário de Brasília), contra o Brasil de Pelotas, em Curitiba. Os pernambucanos torcem por um tropeço do Tricolor para terem a chance de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada.

FIIIIIIIIIIM DE JOGO NOS AFLITOS!!!!! NÁUTICO 1X0 SAMPAIO pic.twitter.com/flUo7XmTeb — Náutico (@nauticope) December 19, 2020

A derrota nos Aflitos foi péssima para o Sampaio, que chega a quatro jogos sem vencer na Série B. Com 45 pontos e na quinta posição, a Bolívia Querida está quatro pontos atrás do Juventude, quarto colocado e último time na zona de acesso à primeira divisão. A equipe maranhense ainda pode ser ultrapassada se o Guarani (43 pontos) superar o Figueirense no domingo (20), às 18h15, em Campinas (SP).

Durante o primeiro tempo, uma pessoa que trabalhava na partida passou mal e foi atendida pela ambulância designada para o estádio. Após cerca de 15 minutos de paralisação, o jogo foi retomado, com as duas equipes demonstrando mais ímpeto ofensivo. Melhor em campo, o Náutico teve ao menos três boas chances, com os atacantes Paiva e Bryan e o zagueiro Camutanga. Os dois últimos pararam em defesas do goleiro Gustavo.

Na etapa final, o Sampaio teve a primeira oportunidade, em cabeçada do atacante Caio Dantas que passou rente ao gol. O Timbu respondeu duas vezes, com o meia Jean Carlos, mas Gustavo levou a melhor. O goleiro não teve a mesma sorte aos 22 minutos, quando Camutanga, de cabeça, enfim balançou as redes. O Náutico quase ampliou, aos 39 em escanteio fechado batido por Jean Carlos, que quase surpreendeu Gustavo. A Bolívia Querida pouco conseguiu fazer para empatar.

45+5' | 2ºT | 1-0

Fim de jogo, infelizmente não conseguimos vencer. Mas a luta ainda continua. #VumboraSampaio pic.twitter.com/KY89wc3fBq — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) December 19, 2020

O Náutico volta a campo na terça-feira (22), às 21h30, contra o Cuiabá, novamente nos Aflitos. Na quarta-feira (23), às 19h, o Sampaio Corrêa tenta a recuperação diante do Guarani, no estádio Castelão, em São Luís. Os duelos são válidos pela 31ª rodada da Série B.

Cuiabá se firma no G-4

Na sexta-feira (18) à noite, o Cuiabá garantiu mais uma rodada no G-4 ao derrotar o Operário-PR na Arena Pantanal, em Cuiabá, por 2 a 0. Gols do meia Rafael Gava e do atacante Jenison. Com a vitória, o Dourado foi aos 50 pontos, na terceira posição da Série B, cinco pontos a frente do Sampaio. O Fantasma é o 12º, com 38 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Brasil de Pelotas na segunda-feira.

