Flamengo compra Pedro em definitivo junto à Fiorentina

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (9) que exerceu a opção de compra do atacante Pedro junto à Fiorentina (Itália).

Segundo publicação do Rubro-Negro em seu perfil no Twitter, o vínculo com o centroavante será até 2025. O jogador é um dos destaques da equipe carioca em 2020, com 20 gols em 39 partidas.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que enviou à Fiorentina o comunicado sobre o direito de compra do atleta @Pedro9oficial. O atacante segue defendendo o Mais Querido até 2025. #PedroÉDoMengão



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/qO0hdSMB8g — Flamengo (@Flamengo) December 9, 2020

Em outra postagem do time carioca nas redes sociais, esta em vídeo, Pedro diz: “Quero dizer a vocês que continuarei realizando meu sonho. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho. Obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar conquistando muitas coisas no Flamengo, marcando gols e conquistando títulos, o que é o mais importante”.

Campeão Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana com o Manto Sagrado, @Pedro9oficial vai continuar realizando o seu sonho e passou para deixar um recado para a Maior Torcida do Mundo! #PedroÉDoMengão pic.twitter.com/xodUoHFX1N — Flamengo (@Flamengo) December 9, 2020

Também na tarde desta quarta, a Fiorentina publicou em seu site um comunicado confirmando a negociação com o Flamengo.

Além de confirmar a venda de Pedro ao Rubro-Negro, a equipe italiana diz que tem prioridade de recompra em um negócio futuro: “A Fiorentina terá a oportunidade de retornar à corrida por Pedro se o Flamengo decidir revendê-lo. Nesse caso, a Fiorentina terá 48 horas para fazer frente a uma oferta de um terceiro clube pelo atacante brasileiro”.

