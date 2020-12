Nunca vi Messi como rival, diz Cristiano Ronaldo

Eles definiram a rivalidade do clássico entre Real Madrid e Barcelona na última década, mas Cristiano Ronaldo disse que sempre se deu bem com Lionel Messi e nunca o viu como rival.

Agora na Juventus, o atacante português marcou dois gols de pênalti para ajudar a equipe campeã italiana a garantir uma vitória por 3 x 0 sobre o Barcelona de Messi na Liga dos Campeões na terça-feira.

Foi o primeiro encontro entre Cristiano Ronaldo e Messi desde que o português deixou o Real Madrid para se transferir para a Juventus em 2018. Juntos, os dois conquistaram a Bola de Ouro em 11 dos últimos 12 anos.

"Sempre tive uma relação cordial com Messi", afirmou Ronaldo à Movistar. "Como já disse, há 12, 13, 14 anos (venho) dividindo prêmios com ele." "Nunca o vi como rival. Ele sempre tentou o melhor para o seu time e eu tentei o melhor para o meu. Sempre me dei bem com ele. Tenho certeza que ele dirá o mesmo se você perguntar." "Mas sabemos que no futebol as pessoas sempre buscam uma rivalidade para criar mais emoção", acrescentou.