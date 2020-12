Goiânia e Novorizontino-SP duelam pelas oitavas de final da Série D

As equipes Goiânia-GO e Novorizontino-SP começam a decidir neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), um lugar nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, na capital goiana, será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Os times estão entre os cinco com melhor campanha da competição. O duelo de volta será na outra semana, no domingo (27), às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP).

Entre os 16 times que seguem na briga pelas quatro vagas à Série C do ano que vem, o Novorizontino tem o terceiro desempenho mais positivo na Série D, com 34 pontos. São dez vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Goiânia somou dois pontos a menos e possui a quinta melhor campanha, com nove triunfos, cinco igualdades e dois tropeços. Nenhum dos outros sete confrontos das quartas de final terá times tão próximos na classificação geral.

Vice-líder do Grupo 5 na primeira fase, o Goiânia, também conhecido como Galo Carijó, teve que superar o Atlético-BA na etapa anterior da Série D. Após um empate por 1 a 1 em Alagoinhas (BA), os goianos venceram por 3 a 2 em casa, de virada, no último sábado (12). Os atacantes Du Gaia e Willian e o meia Kaio Wilker balançaram as redes para o Alvinegro, que está invicto há 11 partidas sob o comando de Edson Júnior. Este ano é o primeiro do Galo Carijó na disputa da quarta divisão do Brasileirão.

Neste sábado (19), o treinador não poderá escalar Kaio Wilker e o volante Diego Fumaça, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é que Júnior mande a campo o Goiânia com Weverton; Adriel, Dedé, Cristiano e Magal; Anthony, Lucena e Alisson Taddei; Bruno Santos, Américo e Du Gaia.

O Novorizontino avançou às oitavas ao eliminar o FC Cascavel-PR. Derrotado no Paraná por 1 a 0, o Tigre venceu em casa por 3 a 0, também no último sábado (12). O atacante Guilherme Queiroz marcou duas vezes e o meia Pereira completou o placar. Na primeira fase, o clube do interior paulista foi líder do Grupo 8, destacando-se até o momento pela solidez defensiva. Com apenas oito gols sofridos em 16 jogos, é a equipe menos vazada da Série D.

Ao contrário do Goiânia, o Novorizontino terá força máxima à disposição. O goleiro Vinícius Almeida, expulso na derrota para o FC Cascavel, cumpriu suspensão e retorna, assim como o próprio técnico Roberto Fonseca. O Tigre deve atuar com Vinícius Almeida; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; Barba, Léo Baiano e Pereira; Danielzinho, Cléo Silva e Guilherme Queiróz.