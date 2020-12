Grêmio segura São Paulo no Morumbi e vai à final da Copa do Brasil

O Morumbi, na capital paulista, recebeu o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Grêmio. Depois da vitória por 1 a 0, em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho dependia de um empate para chegar à 9ª final e manter vivo o sonho do hexacampeonato. O dono da casa precisava de, no mínimo, dois jogos de vantagem para retornar a uma decisão depois de 20 anos e tentar o título inédito.

CLASSIFICADOS: São Paulo 0x0 #Grêmio

ESTAMOS NA FINAL! Após o empate sem gols e a vitória no primeiro jogo, eliminamos o São Paulo no Morumbi e iremos enfrentar o Palmeiras na final da #CopaDoBrasil2020, em 2021!

🇪🇪🏆⭐⭐⭐⭐⭐ #SAOxGRE #OPrimeiroCampeão pic.twitter.com/p6GAKgTzOH — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2020

A primeira grande chance do jogo foi dos visitantes. Aos 10 minutos, depois de um escanteio cobrado por Jean Pyerre, Diego Souza ajeitou e Victor Ferraz dominou sozinho quase dentro da pequena área. O chute do lateral-direito bateu na trave. Aos 18, de novo quase gol dos gaúchos. Diego Souza forçou o erro na saída de bola do Daniel Alves e tentou uma bicicleta depois da rebatida. A bola passou muito perto. Até a metade do primeiro tempo, a estratégia do técnico são-paulino, Fernando Diniz, de escalar o meia Tchê Tchê no lugar do atacante Luciano lesionado, que havia dado certo na vitória sobre o Atlético Mineiro por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, não havia surtido efeito. Eram apenas finalizações sem perigo. O time estava muito nervoso e errava demais.

A primeira boa chance do Tricolor do Morumbi apareceu aos 28. Justamente quando Tchê Tchê achou um lugar às costas dos volantes gremistas, ele abriu para Juanfran, que cruzou. A zaga falhou e o próprio Tchê Tchê tocou para Gabriel Sara, que bateu colocado de dentro da área. A bola passou longe. Aos 32, Bruno Alves concluiu de cabeça um escanteio, com perigo. Os últimos minutos na primeira etapa foram muito truncados e com poucas oportunidades. Dessa forma, os dois times foram para os vestiários com o placar fechado. Até aquele momento, a vaga era do Grêmio.

Pouca coisa mudou no começo da etapa final. O São Paulo seguia procurando espaços, enquanto o Grêmio marcava e esperava a chance de encaixar o contra-ataque fatal. A primeira chance foi do São Paulo. Aos 12, o lateral-esquerdo Léo tentou finalizar dentro da área. Só que pegou muito mal e mandou longe. O Tricolor do Morumbi continuava com a bola, mas não levava perigo para o Grêmio. Aos 18, Fernando Diniz mudou. Colocou Vitor Bueno e Toró e tirou Léo e Luan. Renato Gaúcho apostou na velocidade do Ferreira, no lugar do lesionado Victor Ferraz. Thaciano, que já havia entrado no lugar do Alisson, foi deslocado para a direita.

Aos 33, vendo que a equipe tinha a bola, só que não conseguia criar praticamente nada, Fernando Diniz fez três mudanças. Tirou Tchê Tchê, Igor Gomes e Bruno Alves. Entraram Hernanes, Tréllez e Paulinho Bóia. O Grêmio também mudou em série. Diego Souza, Pepê, Jean Pyerre saíram. Foram a campo Paulo Miranda, Darlan e Everton. O jogo esquentou. Teve muita catimba, muita discussão. O São Paulo conseguiu a primeira conclusão ao gol gremista apenas aos 47 minutos. Depois de outro bate e rebate dentro da área, Toró, sozinho, cabeceou e o goleiro Vanderlei defendeu.

Mas o jogo ficou nisso mesmo. Empate em 0 a 0. E a vaga à decisão ficou com o Grêmio. O São Paulo colecionou a 28ª eliminação na década em mata-matas. A decisão contra o Palmeiras será apenas em 2021. As datas dos jogos são 3 e 10 de fevereiro. A ordem dos confrontos será definida em sorteio na sede da CBF.

