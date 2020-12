Liga dos Campeões: Real Madrid perde para Shakhtar e se complica

O Real Madrid (Espanha) foi derrotado por 2 a 0 pelo Shakhtar Donetsk (Ucrânia) fora de casa, nesta terça-feira (1), e agora está por um fio de ser eliminado ainda na fase de grupos da atual edição da Liga dos Campeões.

O time 13 vezes campeão da Europa voltou a jogar de forma apática e viu o atacante brasileiro Dentinho abrir o placar para a equipe da casa aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando uma falta de atenção do zagueiro francês Varane.

O atacante israelense Manor Solomon aumentou o placar para 2 a 0 aos 37 minutos, em jogada de contra-ataque perfeita.

As duas equipes agora somam 7 pontos no grupo B, mas o Shakhtar supera o Real no confronto direto, após também ter vencido em outubro por 3 a 2, na Espanha.

O time espanhol agora não depende apenas de seu resultado contra o líder Borussia Moenchengladbach (Alemanha) na última rodada para se classificar à próxima fase. Já o Shakhtar pegará a última colocada Inter de Milão (Itália).