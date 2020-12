Romain Grosjean passará mais uma noite no hospital antes de ter alta

Romain Grosjean passará mais uma noite no hospital se recuperando da colisão violenta que sofreu no último domingo (29) no Grande Prêmio do Bahrein, mas está determinado a correr a última prova da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi (Emirados Árabes), disse o chefe da equipe Haas, Guenther Steiner.

O francês de 34 anos, que saiu do acidente terrível que partiu seu carro em dois mancando e com queimaduras nas mãos, mas nenhum osso quebrado, deve receber alta do hospital nesta quarta-feira (1).

“Uma pessoa que o acompanha disse que os médicos estão muito satisfeitos, e que o processo de recuperação está como haviam previsto”, declarou Steiner.

“Então não existe nenhum contratempo nem nada. É só que talvez seja melhor passar mais uma noite para acelerar a recuperação”, afirmou.

Grosjean, que está sem contrato e deve deixar a F1 na próxima temporada, será substituído pelo piloto reserva da Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi, na segunda das duas corridas do Bahrein neste final de semana.

Ele fez várias postagens em redes sociais do hospital, incluindo uma nesta terça-feira que o mostra fazendo exercícios com as mãos e o pé esquerdo com ataduras.

Steiner disse que ele está trabalhando para recuperar a forma plena a tempo de disputar a prova final da temporada no dia 13 de dezembro em Abu Dhabi, que provavelmente será sua última na modalidade.

“Esta é sua meta agora. Ele só tenta melhorar para estar no carro em Abu Dhabi. Acho que isso mostra que ele quer continuar fazendo isso, sabe?”, afirmou Steiner.

Ainda nesta terça-feira, a Haas anunciou o russo Nikita Mazepin como um de seus dois pilotos para a temporada 2021.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, é o favorito para ficar com o segundo carro na equipe norte-americana, já que Kevin Magnussen também deixará a Haas no final da temporada.