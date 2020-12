Magnus e Tubarão decidem primeiro finalista da edição 2020 da LNF

O primeiro finalista da edição 2020 da Liga Nacional de Futsal (LNF) será conhecido neste domingo (6). Magnus Sorocaba-SP e Tubarão-SC se enfrentam no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP), a partir das 11h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O jogo de ida na última quarta-feira (2) teve goleada paulista por 6 a 0. Os alas Leandro Lino, Danilo Baron, Leozinho e Ricardinho e os pivôs Alisson e Charuto balançaram as redes na partida, que também foi exibida ao vivo pela TV Brasil. Por conta do aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) em Santa Catarina, o Tubarão levou o duelo para o ginásio Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS).

A pandemia também é o motivo pelo qual o Magnus atua em Votorantim, cidade vizinha a Sorocaba (SP), desde o começo desta edição da LNF. O ginásio em que o time joga e treina é utilizado como hospital de campanha no enfrentamento ao vírus. Os sorocabanos venceram as oito partidas que disputaram pela competição na casa "emprestada".

Com a vitória em Carlos Barbosa, a equipe de Sorocaba tem a vantagem do empate no jogo deste domingo. O Tubarão precisa vencer para forçar a realização de dois tempos extras, de cinco minutos. Por ter ido melhor na primeira fase, o Magnus se classifica à final com uma nova igualdade. Os paulistas somaram 36 pontos, vencendo os 12 jogos realizados pelo Grupo A. Os tubaronenses obtiveram 24 pontos, na ponta do Grupo C.

O Magnus busca o segundo título da LNF. A primeira conquista veio em 2014, primeiro ano de existência da franquia de Sorocaba, ainda com o nome Brasil Kirin (antigo patrocinador). O craque Falcão, um dos responsáveis pela criação da equipe, fez parte do elenco. De lá para cá, o time venceu uma Libertadores (2015), foi tricampeão mundial (2016, 2018 e 2019) e chegou mais duas vezes à final da Liga Nacional de Futsal, sendo vice em 2016 para o Corinthians e no ano passado para o Pato-PR.

A campanha do Tubarão é histórica, com a equipe disputando a semifinal da LNF pela primeira vez. Até 2020, o melhor desempenho era o quinto lugar na edição de 2008, com o nome de Unisul. Em 2019, os catarinenses chegaram às quartas de final, mas caíram para o Jaraguá-SC.

Também neste domingo, às 13h15, Corinthians e Joinville-SC começam a decidir a outra semifinal no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A partida de volta está marcada para quarta-feira (12), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).

Confira a tabela da Liga Nacional de Futsal.