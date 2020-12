Messi iguala recorde de Pelé de 643 gols por um mesmo clube

Lionel Messi igualou o recorde de Pelé de 643 gols por um único clube neste sábado (19), mas não conseguiu ajudar o Barcelona a vencer o Valência na La Liga, pois eles tiveram que se contentar com um empate em casa por 2 a 2.

O Valência saiu na frente no Camp Nou, quando Mouctar Diakhaby aproveitou a folga do Barça para ir para casa aos 29 minutos. O Barça ganhou um pênalti no final do primeiro tempo, quando Jose Gaya empurrou levemente Antoine Griezmann nas costas e foi inicialmente mostrado um cartão vermelho, que foi reduzido a um amarelo depois que o árbitro consultou o árbitro de vídeo (VAR).

👑 REIS 👑



🐐 Com 643 gols, #Messi iguala a marca de @Pele como o maior artilheiro de todos os tempos por um único clube. 😍



🎨 @Damiendraws pic.twitter.com/YJcBamwC8z — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 19, 2020

Messi viu seu pênalti ser defendido pelo goleiro do Valência Jaume Domenech, mas Jordi Alba manteve a bola viva e seu cruzamento desviado caiu para o argentino, que mergulhou para cabecear a bola ao longo da linha e marcar o gol marcado.

O zagueiro Ronald Araujo deu a vantagem ao Barça no início do segundo tempo com um acrobático chute de dentro da área, mas o Valencia rebateu aos 69, quando Maxi Gomez cruzou com Gaya, negando aos catalães a terceira vitória consecutiva na liga.