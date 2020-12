Remo vira sobre Paysandu em clássico paraense na Série C

Na edição 758 do clássico Re-Pa, melhor para o Remo. Neste domingo (20), o Leão Azul superou o rival Paysandu por 3 a 1 no estádio Mangueirão, em Belém, pela segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe remista foi a quatro pontos no Grupo D, ultrapassando o Papão, que soma três pontos e não perdia há nove jogos pela terceira divisão nacional.

Nesta fase da competição, as oito equipes classificadas estão divididas em duas chaves com quatro times, que se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas. Os dois primeiros de cada grupo garantem acesso à Série B e os líderes se enfrentam na decisão. Ypiranga de Erechim (RS) e Londrina integram o Grupo D ao lado da dupla paraense.

O Paysandu saiu na frente com o atacante Nicolas, aos cinco minutos. Aos 14, o atacante Salatiel deixou tudo igual após uma saída ruim do goleiro Paulo Ricardo. Sete minutos depois, o meia Serginho foi expulso, deixando o Papão com um a menos. O Remo só aproveitou essa vantagem na etapa final. Aos 18, o atacante Augusto virou para o Leão. Aos 26, o zagueiro Rafael Jansen definiu o placar.

A dupla só voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado (26), às 17h (horário de Brasília), o Paysandu enfrenta o Londrina. No domingo (27), às 18h, o Remo pega o Ypiranga-RS. Os dois jogos serão disputados no Mangueirão.

Londrina vence de virada

No outro jogo deste domingo, o Londrina bateu o Ypiranga por 3 a 2 em uma virada incrível no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os gaúchos abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com atacante Caprini. Os paranaenses diminuíram com o volante Adenilson, cobrando pênalti. Na sequência, o Ypiranga teve três jogadores expulsos - um por ter cometido falta e dois por reclamação. O Londrina pressionou e chegou aos gols que precisava nos acréscimos, com os atacantes Samuel Gomes e Igor Paixão.

O resultado levou os londrinenses aos mesmos quatro pontos do Remo, na ponta do Grupo D, mantendo os gaúchos na lanterna da chave, ainda zerados.

Confira a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.