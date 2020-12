Série B: Chapecoense empata com América-MG e mantém a liderança

O duelo entre os melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro terminou empatado. Neste domingo (20), América-MG e Chapecoense ficaram no 2 a 2 no estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado mantém as duas equipes na posição em que iniciaram a 30ª rodada da competição. O Verdão do Oeste lidera com 59 pontos, dois a mais que o Coelho, segundo colocado. Ambos têm encaminhado o retorno à elite do futebol nacional.

América-MG e Chapecoense mostraram porque são os principais candidatos ao acesso. A dupla alviverde apresentou bom volume de jogo e marcação alta, dando trabalho um ao outro. Pouco melhor, a Chape teve as duas primeiras boas chances da partida, ambas no jogo aéreo. Aos oito minutos, o volante Ronei cabeceou à direita da meta. Aos 30, o zagueiro Joilson escorou e Matheus Cavichioli defendeu. Nove minutos depois, porém, o goleiro nada pôde fazer quando o atacante Aylon desviou o chute do lateral Alan Ruschel e abriu o marcador.

O Coelho respondeu aos 40, forçando João Ricardo a uma grande defesa em batida de Felipe Azevedo, dentro da área. Aos 47, o goleiro do time catarinense levou novamente a melhor na disputa com o atacante. Na etapa final, aos oito minutos, Felipe Azevedo enfim venceu o duelo com João Ricardo ao chutar e contar com um desvio no volante William Oliveira. O atacante Rodolfo quase virou aos 17 minutos, mas foi a Chape quem marcou, aos 29, com Bruno Silva, depois de tabela com o também atacante Anselmo Ramon.

O América pressionou e teve duas boas chances. Primeiro com o zagueiro Anderson Jesus, aos 32 minutos, que cabeceou por cima do gol. Depois com Felipe Azevedo, na sequência, em batida de primeira. A insistência foi recompensada aos 43, com Anderson Jesus completando desvio do atacante Marcelo Toscano. Nos acréscimos, Ademir aproveitou escorada de Léo Passos e mandou para as redes, mas a arbitragem viu impedimento do atacante no momento da cabeçada do meia, anulando o que seria a virada do Coelho.

Os mineiros voltam a campo na quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Pela Série B, o Coelho só tem compromisso no próximo sábado (26), contra o CRB, às 18h30, novamente em casa. Na outra segunda-feira (28), a Chapecoense recebe o Paraná às 20h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

