Série B: Chapecoense vence CRB por 3 a 2 na Arena Condá

A Chapecoense derrotou o CRB por 3 a 2, neste sábado (12) na Arena Condá, e alcançou os 57 pontos na liderança da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

COLOCA +3 NA CONTA DA CHAPE! FLECHAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSS! 💚⚽🏹



Mike, Anselmo Ramon e Foguinho balançaram as redes para garantir mais três pontos para a Chape na Arena Condá! Vitória com a marca da raça, da entrega e da superação. Vitória GIGANTE! pic.twitter.com/UUrpshy0ep — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 13, 2020

O triunfo da equipe catarinense foi construída logo nos primeiros minutos do confronto. Aos 2 minutos, Mike recebe de Anselmo Ramon e bate na saída do goleiro adversário para marcar 1 a 0.

Cinco minutos depois é Mike que toca para Anselmo Ramon, que bate forte para superar o goleiro Douglas Borges.

A sintonia entre esses dois no jogo de hoje não é brincadeira, meus amigos! 👊



Chapecoense 2x0 CRB



📷 Márcio Cunha/ACF

#VamosChape #OrgulhoDeSerChape #PelaFlechada #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/Xcswfv2PRS — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 13, 2020

Porém, o que parecia ser mais uma vitória tranquila da líder Chapecoense muda de figura no início da etapa final. Pois, aos 7 minutos o juiz marca pênalti em favor do CRB. Wesley vai para a cobrança e diminui a diferença entre as equipes.

O Galo vai para cima e consegue o empate aos 29 minutos, quando Lucão do Break faz de cabeça após cruzamento de Hugo.

Porém, a Chapecoense não desistiu de buscar a vitória, e conseguiu aos 35 minutos, com um belo gol de cobertura de Foguinho.

Vitória do Coelho

Quem também venceu neste sábado foi o vice-líder América-MG, que superou o Paraná por 1 a 0, e manteve a diferença de 4 pontos para a líder Chapecoense.

O gol da vitória do Coelho saiu aos 33 minutos do segundo tempo dos pés de Calyson.

Outros resultados da rodada:

Figueirense 1 x 0 Cuiabá

Confiança 0 x 1 Juventude

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.