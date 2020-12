Brasileiro: Internacional vence Botafogo de virada

O Beira-Rio foi o palco, na noite deste sábado (12), da vitória de 2 a 1 do Internacional sobre o Botafogo. Esta foi a sétima derrota consecutiva do Alvinegro, que segue na penúltima colocação da competição com 20 pontos, e pode parar na lanterna caso o Goiás empate com o Grêmio neste domingo (13). Já os Colorados recobraram o ânimo após a eliminação na Libertadores da América, e podem continuar sonhando até com o título, algo que não acontece desde 1979. A equipe de Abel alcançou o quinto lugar com 41 pontos.

(INTxBOT) ⏰ 53'/2T: FIM DE PAPO! De virada, Clube do Povo vence o Botafogo e leva os três pontos! Patrick e Yuri marcaram os gols na vitória por 2 a 1 no Beira-Rio! 💪 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/j8Q7a8qNEc — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 12, 2020

O Alvinegro carioca saiu na frente. Zé Welison ganhou a disputa com Patrick que tentava puxar o contra-ataque e cruzou na cabeça de Pedro Raul aos 27 minutos. O atacante, que não marcava há 11 jogos, testou no chão sem nenhuma chance para o goleiro Marcelo Lomba. Mas o Inter reagiu mandando uma bola na trave com Edenilson. E empatou aos 36 empatou com Patrick, após muita insistência do ataque gaúcho.

A virada aconteceria no segundo tempo em um lance polêmico aos 24 minutos. O lateral Kevin cobrou falta para trás displicentemente na defesa, os zagueiros acharam que nada estava valendo e Yuri Alberto aproveitou a desatenção para garantir a virada colorada. Os botafoguenses, que já estavam indignados com a arbitragem que não expulsou Rodinei no primeiro tempo, ficaram ainda mais revoltados.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (19), quando o Botafogo vai até o Couto Pereira encarar o Coritiba e o Internacional joga novamente no Beira-Rio, desta vez contra o Palmeiras.

Triunfo do Palmeiras

Quem também venceu neste sábado foi o Palmeiras, que, jogando em casa, bateu o Bahia por 3 a 0. Com este triunfo, o time paulista chegou à quarta posição com 41 pontos.

MAIS TRÊS PONTOS! 💪🐷

Com gols de Willian, Raphael Veiga e Rony, sabadou com #VitóriaArretada contra o Bahia no Allianz Parque!#AvantiPalestra #PALxBAH#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/DvdbZbYYqs — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 12, 2020

Os gols da vitória palmeirense, que saíram no primeiro tempo, foram marcados por Willian, Raphael Veiga (em cobrança de pênalti) e Rony.

