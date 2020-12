Série D: Brasiliense supera Real Noroeste por 3 a 0 e está nas oitavas

O Brasiliense se classificou para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro após derrotar o Real Noroeste (ES) por 3 a 0, neste sábado (12) no estádio Serejão (Boca do Jacaré), em Taquatinga (DF), no jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Jacaré chegou ao confronto deste sábado após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, disputado no último domingo (6) no estádio Águia Branca. Naquela oportunidade, o meia Luquinhas, com um golaço por cobertura, colocou a equipe distrital na frente. Aos 45 minutos da etapa final, o atacante Isaías evitou a derrota dos mandantes.

Brilho de Zé Love

A vitória Brasiliense neste sábado, com transmissão ao vivo da TV Brasil, foi garantida graças ao brilho de Zé Love, que marcou dois dos gols da equipe em jogadas de oportunismo.

Atuando em casa, o Jacaré não demorou a abrir o marcador. Aos 11 minutos o lateral Peu recebeu passe em profundidade na esquerda e cruzou rasteiro para o atacante Zé Love, que, dentro da área, apenas escorou para abrir o marcador.

E o segundo gol da equipe de Brasília também foi obra de Zé Love, mas aos 19 minutos da etapa final. Zotti recebe na direita e cruza para o camisa 9, que se livra da marcação e finaliza com precisão de cabeça.

Mas o atacante vacilou justamente no momento em que era substituído aos 30 minutos do segundo tempo. O juiz entendeu que ele estava demorando para deixar o gramado, e o puniu com o cartão amarelo, o que o transformou em desfalque para a próxima partida por acúmulo de punições.

Já sem Zé Love em campo, o Brasiliense chegou ao terceiro nos acréscimos. Peninha recebeu na entrada da área, deu uma meia lua em um adversário e bateu, com categoria, para vencer o goleiro adversário.

Já o Real Noroeste pouco fez para tentar mudar o panorama da partida. Assim, o Brasiliense avançou para as oitavas da Série D.

Adversário das oitavas

O Brasiliense enfrenta nas oitavas quem se classificar entre Mirassol-SP e Caxias-RS, que decidem vaga no próximo domingo (13), a partir das 15h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). No jogo de ida, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), no último sábado (5), os gaúchos venceram por 1 a 0, gol do atacante Giovane Gomez. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

